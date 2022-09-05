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05/09/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續貶８１點子，報６﹒８９９８再刷兩年低

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９８，較
上個交易日跌８１點子，錄兩連貶，再次刷新２０２０年８月２６日以來逾兩年新低，上個交易
日報６﹒８９１７。
　　美國８月非農就業職位增長大幅放緩，美匯指數自２０年高位輕微回落，上周五（２日）紐
約尾盤報１０９﹒６１，周線漲０﹒７％。雖然數據顯示通脹壓力可能減緩，但分析指聯儲局的
鷹派政策不會因此改變。市場認為美國本月加息７５個基點的機率仍為７５％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８９９８　　＋８１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８５１１　－２７９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９２２４　－１５５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７９０　　　＋８﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９３４８　－５１３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９６５　　　－７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０９１　　＋１６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９２４７　　－５５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０３０１　－１６５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６０２　　＋１４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９１　　　＋８﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７２９１　＋３１６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５０４９　　＋６０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９７﹒１４００　＋１１７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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