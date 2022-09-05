【聚焦人幣】人幣中間價續貶８１點子，報６﹒８９９８再刷兩年低

《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９８，較

上個交易日跌８１點子，錄兩連貶，再次刷新２０２０年８月２６日以來逾兩年新低，上個交易

日報６﹒８９１７。

美國８月非農就業職位增長大幅放緩，美匯指數自２０年高位輕微回落，上周五（２日）紐

約尾盤報１０９﹒６１，周線漲０﹒７％。雖然數據顯示通脹壓力可能減緩，但分析指聯儲局的

鷹派政策不會因此改變。市場認為美國本月加息７５個基點的機率仍為７５％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８９９８ ＋８１﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８５１１ －２７９﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９２２４ －１５５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７９０ ＋８﹒９０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９３４８ －５１３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９６５ －７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２０９１ ＋１６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９２４７ －５５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３０１ －１６５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２６０２ ＋１４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９１ ＋８﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７２９１ ＋３１６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０４９ ＋６０﹒００

１人民幣╱韓元 １９７﹒１４００ ＋１１７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

