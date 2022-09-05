【新冠肺炎】全國昨增本土感染１５５２宗，成都今起全員核酸檢測

《經濟通通訊社５日專訊》全國昨日新增本土陽性１５５２宗，西藏仍是疫情最嚴重的地區

，新增６３９宗病例。國家衛健委公布，昨日新增確診病例３４９例。其中境外輸入病例４６宗

；本土病例３０３宗（四川１０５宗，西藏６４宗，廣東６３宗，內蒙古１４宗，海南１４宗，

遼寧１３宗，山東５宗，黑龍江４宗，江西４宗，青海４宗，河南３宗，天津２宗，浙江２宗，

湖南２宗，陝西２宗，貴州１宗，新疆１宗），含３４宗由無症狀感染者轉為確診病例。

全國報告新增無症狀感染者１６６５宗，其中境外輸入９８宗，本土１５６７宗（西藏

５７５宗，黑龍江２０７宗，青海１２５宗，遼寧１１４宗，四川７７宗，海南７５宗，山東

５３宗，河南４６宗，甘肅４２宗，廣東４１宗，吉林４０宗，新疆３４宗，天津３２宗，河北

３２宗，江西２４宗，湖北２０宗，廣西８宗，內蒙古６宗，陝西５宗，浙江３宗，貴州３宗，

江蘇２宗，重慶２宗，雲南１宗）。



＊長假期臨近，多地明確出行要求＊



中秋小長假即將來臨，十一國慶假期也在一個月以後登場，對此，不少地區發布了針對返鄉

和出遊的防疫提醒。其中，河南鄧州等多地發布了「致在外老鄉的一封信」，倡導中秋假期非必

要不返鄉。黑龍江七台河市新興區還發布倡議書，倡議機關幹部和企事業單位工作人員帶頭居家

過節，勸導在外親友盡量在當地過節，避免旅途風險。

對於中秋出行，上海市提醒，低風險區人員可持４８小時核酸陰性證明離滬，其他人員離滬

持７２小時核酸陰性證明。在８月３１日召開的上海疫情防控發布會上，當局也提示市民，不前

往疫情中高風險區或實施臨時性靜態管理區域，提倡市內的郊區鄉村遊、城市休閒遊。

而廣東揭陽則發布中秋提示明確，提倡家庭聚會聚餐等控制在１０人以下，倡議紅事緩辦、

白事簡辦，並提前向所在村（社區）報備，控制參與人數。（ｃａ）

