【新冠肺炎】台灣新增近２﹒４萬例新冠本土個案，３１例死亡

《經濟通通訊社５日專訊》台灣疫情指揮中心今日（５日）公布，新增２３９３１例本土新

冠個案及１７２例境外移入；另確診個案中新增３１例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日確診數較上周一相比升幅為１８﹒７％。指揮中

心也公布新增５０例ＢＡ﹒５與１例ＢＡ﹒４個案，其中ＢＡ﹒４個案為首例重複感染的本土個

案。（ｄｗ）

