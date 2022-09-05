【新冠肺炎】台灣新增近２﹒４萬例新冠本土個案，３１例死亡

《經濟通通訊社５日專訊》台灣疫情指揮中心今日（５日）公布，新增２３９３１例本土新
冠個案及１７２例境外移入；另確診個案中新增３１例死亡。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日確診數較上周一相比升幅為１８﹒７％。指揮中
心也公布新增５０例ＢＡ﹒５與１例ＢＡ﹒４個案，其中ＢＡ﹒４個案為首例重複感染的本土個
案。（ｄｗ）
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