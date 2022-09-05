【大國博弈】據報拜登擬進一步限制美企投資中國科技企業

《經濟通通訊社５日專訊》據《彭博》引述知情人士指，美國總統拜登可能在未來數月簽署

行政命令，限制美國公司投資中國科技企業，其中可能要求美國企業披露對中國半導體、人工智

能、量子計算、甚至稀土和電動汽車等產業的任何投資。

報道指，白宮並正與國會商討立法，規定美國企業若投資中國特定產業前，要事先披露，其

中一個方案是建立一套制度，授權政府可以阻止這類投資。又指拜登的行政命令是華府更廣泛策

略的一部分。



＊華府或簽至少２項針對中國的行政命令＊



就有關行政命令的計劃，據外媒《Ｓｅｍａｆｏｒ》報道，拜登政府至少考慮了兩種做法，

包括可能要求美國企業披露對中國半導體、人工智能、量子計算、甚至稀土和電動汽車等產業的

任何投資。另外，或會創建一個體系，讓美國政府能夠直接阻止相關投資。據悉，華府有關討論

的第３個選項，是包括上述兩個做法，即先要求企業披露訊息，然後在必要時採取進一步行動加

以阻止。

消息指出，華府還在醞釀至少２項針對中國的行政命令，涉及限制中國企業能夠收集美國公

民數據的途徑，以及收窄可以出售給中國企業的技術類型。

知情人士又稱，華府還可能針對抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ採取行動，但短期內暫不會出現；

以及美國商務部可能會針對用於人工智能計算的晶片採取進一步限制措施。（ｊｔ）

