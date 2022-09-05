【新冠肺炎】深圳今起分級解除管控，成都一連三日全員核酸檢測

《經濟通通訊社５日專訊》廣東省昨日（４日）新增８７宗本土病例，其中深圳佔７１宗。

深圳今日起分級分類解除管控措施，封控範圍由整個行政區縮窄至街道，任何街道如果過去３日

都沒有社會面病例，將會即時解除臨時管控措施，實施常態化管理；否則將從最後一宗社會面病

例出現當日起計，連續３天無新增社會面病例後常態化管理。

深圳地鐵各線亦會恢復正常營運，但仍有３０多個車站要關閉，列車不停車通過。乘客須憑

４８小時核酸陰性證明，或２４小時內採樣紀錄，才能進站。

深圳市衞健委表示，疫情防控形勢仍嚴峻複雜，每日新增病例維持在較高水平，社區傳播風

險依然存在，但全市採取差異化社會面防控措施，加上周末兩輪核酸檢測，有效降低人群流動，

社會面初篩陽性病例明顯下降，疫情防控形勢總體可控、平穩向好。



＊成都一連三日全員核酸檢測＊



四川成都疫情持續，繼續封控。巿防控指揮部發出公告，由今日至星期三（７日）在全市範

圍內繼續展開全員核酸檢測。

新津區及邛崍市在科學評估後，逐步有序恢復正常生產生活秩序，外出須持２４小時內核酸

檢測陰性證明。各類空間密閉娛樂場所和公共文體場所暫停開放營業。食肆繼續暫停堂食，只提

供外賣。成都其餘區市縣繼續按照早前的通告規定，執行防控措施。全市學校及幼兒園暫緩返校

，實行網上教育。

市衛健委指，成都近三日的單日新增病例維持在１２０至１６０宗，較前期下降，目前疫情

進入平台期。但單日新增陽性病例仍然在１００宗以上，社會面尚未清零。成都疫情防控正處於

關鍵期，防控措施不能鬆懈。（ｊｔ）

