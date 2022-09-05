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05/09/2022 11:11

【大國博弈】報告：西北工業大學遭網絡攻擊源頭是美國國家安全局

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家計算機病毒應急處理中心和３６０公司分別發布了關於西北
工業大學遭受境外網絡攻擊的調查報告發現，美國國家安全局（ＮＳＡ）附屬的「特定入侵行動
辦公室」（Ｏｆｆｉｃｅ　ｏｆ　Ｔａｉｌｏｒｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）多
年來對中國國內的網絡目標實施了上萬次的惡意網絡攻擊，控制了相關網絡設備，疑似竊取了高
價值數據。
　　今年４月，西安市公安機關接到一起網絡攻擊的報警，西北工業大學的信息系統發現遭受網
絡攻擊的痕跡。西安市公安機關組織警力與網絡安全技術專家成立聯合專案組對此案進行立案偵
查。國家計算機病毒應急處理中心和３６０公司聯合組成技術團隊，先後從西北工業大學的多個
信息系統和上網終端中提取到了多款木馬樣本，綜合使用國內現有數據資源和分析手段，還原了
相關攻擊事件的總體概貌、技術特征、攻擊武器、攻擊路徑和攻擊源頭，初步判明相關攻擊活動
源自美國國家安全局特定入侵行動辦公室（ＴＡＯ）。
　　本次調查還發現，近年美國國家安全局（ＮＳＡ）對中國國內的網絡目標實施了上萬次的惡
意網絡攻擊，控制了數以萬計的網絡設備，包括：網絡服務器、上網終端、網絡交換機、電話交
換機、路由器、防火牆等，竊取了超過１４０ＧＢ的高價值數據。另外，涉及在美國國內對中國
直接發起網絡攻擊的人員１３名，以及美國國家安全局通過掩護公司為構建網絡攻擊環境而與美
國電信運營商簽訂的合同６０餘份、電子文件１７０餘份。（ｊｔ）

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