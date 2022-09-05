【聚焦人幣】離岸人幣跌逾３百點穿６﹒９５，即期同創逾兩年新低

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１２７點子已穿

６﹒９１關，其後匯價處低位徘徊，午後跌幅突急速擴大，一度低見６﹒９３９３，目前仍跌瀉

３５８點６﹒９３８６，創２０２０年８月以來逾兩年新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦大跌３２８點子，報６﹒９５０８，失守６﹒９５關，創逾

兩年新低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９８，較上個交易日跌８１點子，錄

兩連貶，再次刷新２０２０年８月２６日以來逾兩年新低，上個交易日報６﹒８９１７。



＊美元強勢難擋，人民幣貶值屬正常調整＊



交易員稱，歐洲能源危機加劇歐元頹勢，美元指數突破１１０關口創二十年新高，繼續施壓

人民幣走勢，短期匯價料仍有調整空間。他們並表示，中間價仍未跌破６﹒９關口，表明監管維

穩意願仍強不過美元強勢難擋，人民幣貶值也屬正常調整；若貶值速度過快，監管可能推出更多

政策工具緩和跌勢。

中金公司最新報告認為人民幣匯率或以６﹒９０為中樞而波動。在美元強勢背景下，人民幣

匯率或仍難以在短期內快速下行，因為一方面隨著穩增長政策效果逐步顯現，會對經濟起到提振

作用；另一方面近期當局有關匯率的積極發言以及中間價強於預期的信號等也會使得匯率的波動

性降低。（ｊｔ）

