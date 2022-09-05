【數據前瞻】機構料８月中國進出口均放緩，貿易順差亦高位回落

《經濟通通訊社５日專訊》中國海關將於周三（７日）公布８月貿易數據。據《路透》綜合

近３０家機構預估中值顯示，全球需求疲軟，中國的出口增長動力有所減弱，加之基數抬升，８

月出口同比增速料溫和回落至１２﹒８％（７月出口同比增１８％），進口增速小幅放緩至

１﹒１％（７月進口同比增２﹒３％）；貿易順差亦收窄至９２７億美元（７月貿易順差

１０１２﹒６億美元，創紀錄高）。

民生銀行首席經濟學家溫彬團隊認為，外需冷熱不均，高頻數據多數下行，價格因素微弱支

撐，出口增速或溫和放緩。其團隊援引高頻數據稱，內地八大樞紐港口外貿集中箱吞吐量８月上

旬、中旬分別同比增長０﹒８％和５﹒３％，較７月平均水平有所下降。運價方面，ＢＤＩ（波

羅的海乾散貨指數）與ＣＣＦＩ（中國出口集裝箱運價指數）均呈下行趨勢。

中金宏觀團隊指出，外需下行疊加基數抬升，８月出口增速或顯著回落。他們認為，中國８

月製造業ＰＭＩ仍在收縮區間，但商品價格有一定反彈，價格貢獻可能有所提升。此外，瑞銀亞

洲經濟研究主管汪濤也預計，８月中國出口增速可能有所放緩。（ｗｌ）

