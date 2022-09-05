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05/09/2022 15:51

【大國博弈】華府或為投資中國科企設限，外交部：將反噬美國自身

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《彭博》引述知情人士指，美國總統拜登可能在未來數月簽署
行政命令，限制美國公司投資中國科技企業，其中可能要求美國企業披露對中國半導體、人工智
能、量子計算、甚至稀土和電動汽車等產業的任何投資。在北京，外交部發言人毛寧回應表示，
中方對美國動用政府權力打壓中國企業的做法感到關切。毛寧強調，科技應該造福全人類，不應
該成為限制或者是遏制別國發展的手段。
　　他重申，美國泛化國家安全概念，人為對中美經貿往來和科技交流設置障礙的做法，與市場
經濟原則和國際經貿規則背道而馳，有損國際社會對美國營商環境的信心，也將會反噬美國自身
。中國政府將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。
　　據外電稍早報道，白宮正與國會商討立法，規定美國企業若投資中國特定產業前，要事先披
露，其中一個方案是建立一套制度，授權政府可以阻止這類投資。又指拜登的行政命令是華府更
廣泛策略的一部分。知情人士稱，華府還可能針對抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ採取行動，但短期內
暫不會出現；以及美國商務部可能會針對用於人工智能計算的晶片採取進一步限制措施。
　　此外，外交部新任發言人毛寧今日首次正式主持外交部例行記者會，成為外交部第３３任新
聞發言人。（ｗｌ）

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