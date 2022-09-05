【聚焦數據】８月中國財新服務業ＰＭＩ跌至５５，十四個月來次高

《經濟通通訊社５日專訊》８月中國服務業繼續修復，但由於部分地區疫情散發，擴張速度

略有放緩。今日公布的８月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５５﹒０，

低於７月０﹒５個百分點，為２０２１年６月以來次高。盡管景氣度微降，服務業仍延續了６月

以來的強勁修復態勢。

此前公布的８月財新中國製造業ＰＭＩ回落０﹒９個百分點至４９﹒５，重回收縮區間，兩

大行業ＰＭＩ雙雙放緩，拖累財新中國綜合ＰＭＩ下降１﹒０個百分點至５３﹒０。

財新中國製造業ＰＭＩ走勢與國家統計局相反，服務業和綜合ＰＭＩ與統計局走勢一致。統

計局公布的８月製造業ＰＭＩ上升０﹒４個百分點至４９﹒４，服務業ＰＭＩ下降０﹒９個百分

點至５１﹒９；綜合ＰＭＩ錄得５１﹒７，較７月回落０﹒８個百分點。



＊服務業新出口訂單指數連續八個月在臨界點下＊



從分項數據看，８月服務業新訂單指數均在擴張區間小幅回落，顯示服務業需求維持擴張趨

勢，但輕微放緩。部分企業反映疫情繼續阻礙銷售。由於局部地區疫情反復和出行限制對出口造

成擾動，８月服務業新出口訂單指數稍有回落，連續第八個月位於臨界點以下。

雖然服務業供需持續修復，但就業情況仍未明顯好轉。８月服務業就業指數繼續低於榮枯線

，收縮幅度略有收窄，主要由於員工因疫情自願離職和企業未及時填補空缺。此外，顧客需求上

升、新訂單增加，導致８月服務業積壓業務量指數重回臨界點以上。

８月服務業投入價格指數繼續在榮枯線以上微升，不過仍低於長期均值，用工、原料、食品

和營銷等費用均有上漲，加劇服務業成本負擔。企業仍需通過促銷以修復前期疫情的影響，定價

能力受限，導致銷售價格指數在擴張區間降至近四個月來最低。



＊幣策實施效果有賴市場信心培育＊



服務業企業信心繼續改善，８月經營預期指數微升至２０２１年１２月以來新高。企業普遍

預期，隨著疫情完全受控，市況與客戶需求將繼續改善，有利於公司的擴張計劃和新產品發布。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，８月影響經濟的不利因素主要是罕見高溫天氣和部分地區

的散發疫情。總體上看，高溫天氣影響強於疫情因素，電力緊張對製造業生產制約較大，服務業

未受明顯影響。目前經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，經濟恢復基礎尚不牢固，下行壓

力依然較大，就業問題仍是關注重點。近期人行下調了政策利率，引導企業和個人融資成本進一

步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟未來信心的培育。

此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收

入群體的補助救助力度還需進一步加強。（ｗｌ）

