【聚焦數據】８月中國財新服務業ＰＭＩ跌至５５，十四個月來次高

《經濟通通訊社５日專訊》８月中國服務業繼續修復，但由於部分地區疫情散發，擴張速度
略有放緩。今日公布的８月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５５﹒０，
低於７月０﹒５個百分點，為２０２１年６月以來次高。盡管景氣度微降，服務業仍延續了６月
以來的強勁修復態勢。
此前公布的８月財新中國製造業ＰＭＩ回落０﹒９個百分點至４９﹒５，重回收縮區間，兩
大行業ＰＭＩ雙雙放緩，拖累財新中國綜合ＰＭＩ下降１﹒０個百分點至５３﹒０。
財新中國製造業ＰＭＩ走勢與國家統計局相反，服務業和綜合ＰＭＩ與統計局走勢一致。統
計局公布的８月製造業ＰＭＩ上升０﹒４個百分點至４９﹒４，服務業ＰＭＩ下降０﹒９個百分
點至５１﹒９；綜合ＰＭＩ錄得５１﹒７，較７月回落０﹒８個百分點。
＊服務業新出口訂單指數連續八個月在臨界點下＊
從分項數據看，８月服務業新訂單指數均在擴張區間小幅回落，顯示服務業需求維持擴張趨
勢，但輕微放緩。部分企業反映疫情繼續阻礙銷售。由於局部地區疫情反復和出行限制對出口造
成擾動，８月服務業新出口訂單指數稍有回落，連續第八個月位於臨界點以下。
雖然服務業供需持續修復，但就業情況仍未明顯好轉。８月服務業就業指數繼續低於榮枯線
，收縮幅度略有收窄，主要由於員工因疫情自願離職和企業未及時填補空缺。此外，顧客需求上
升、新訂單增加，導致８月服務業積壓業務量指數重回臨界點以上。
８月服務業投入價格指數繼續在榮枯線以上微升，不過仍低於長期均值，用工、原料、食品
和營銷等費用均有上漲，加劇服務業成本負擔。企業仍需通過促銷以修復前期疫情的影響，定價
能力受限，導致銷售價格指數在擴張區間降至近四個月來最低。
＊幣策實施效果有賴市場信心培育＊
服務業企業信心繼續改善，８月經營預期指數微升至２０２１年１２月以來新高。企業普遍
預期，隨著疫情完全受控，市況與客戶需求將繼續改善，有利於公司的擴張計劃和新產品發布。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，８月影響經濟的不利因素主要是罕見高溫天氣和部分地區
的散發疫情。總體上看，高溫天氣影響強於疫情因素，電力緊張對製造業生產制約較大，服務業
未受明顯影響。目前經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，經濟恢復基礎尚不牢固，下行壓
力依然較大，就業問題仍是關注重點。近期人行下調了政策利率，引導企業和個人融資成本進一
步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟未來信心的培育。
此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收
入群體的補助救助力度還需進一步加強。（ｗｌ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動