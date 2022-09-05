【ＡＩ大會】上海人工智能產業規模五年倍增，集聚全國三分一人才

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》２０２２世界人工智能大會於周六（３日）

在上海落下帷幕。閉幕當日，上海市政府與多家企業簽約了２５個人工智能產業項目，包括快手

（０１０２４）上海研發中心、幻身科技ＶＲ智能技術研發中心、清博智能元宇宙研究院等，總

投資近１５０億元（人民幣．下同）；同時，上海還啟動了１０億新賽道子基金募資，助力綠色

低碳、元宇宙、智能終端三個新賽道產業發展壯大。

這是上海第五年舉辦世界人工智能大會。上海市經信委主任吳金城在閉幕大會上表示，這五

年來，上海人工智能產業規模從２０１８年１３４０億元增長到現在的３０５６億元，實現倍增

。國家級重大創新平台揭牌運作，原創算法、智能芯片等關鍵技術取得突破；百餘個重大應用場

景示範賦能，智能網聯汽車測試里程全國領先；全國首部人工智能「十四五」規劃、地方人工智

能標準體系發布，地方立法先行探索；全國三分之一的人工智能人才聚集上海，多層次人才梯隊

加速壯大。

上海交通大學人工智能研究院常務副院長楊小康在接受媒體採訪時表示，上海發展人工智能

和元宇宙主要在人才、政策、數據、生態方面有優勢。例如，上海不僅有基礎研究的人才、產業

人才，也有服務型人才、金融人才等；在制度體制創新方面，上海也率先把元宇宙作為培育的新

賽道。另外，他還表示，元宇宙不是某一個單項技術，而是環環相扣相互融合、相互遞進的過程

，所以上海這些已有的生態優勢還要不斷被強化和利用挖掘。



＊虛擬、現實世界技術共同進步＊



為契合「智聯世界、元生無界」的主題，今年展會的亮點多集中在創建元宇宙或是虛擬世界

的技術，但也有一些是現實生活中對之前ＡＩ技術的迭代更新。

例如，智能機器人企業達闥就在世界人工智能大會期間發布了第二代人形服務機器人

Ｃｌｏｕｄ Ｇｉｎｇｅｒ２﹒０ ，吸引了許多人駐足觀看。從現場演示來看，這一代機器人

已經可以拿起工具做吸塵、擦拭等動作。不過該版本的機器人尚未做到完全的人形，仍然依靠一

個底盤移動。達闥希望到２０２５年，Ｇｉｎｇｅｒ機器人能夠「進化」到雙足行走，完成上下

樓梯、跨越門檻、下跪等複雜的人類動作，從而為服務型機器人走入家庭、承擔扶老攜幼、端茶

送水、打掃衛生等各類居家服務掃清障礙。到２０３５年，服務型機器人可以走進千家萬戶。



＊商湯展示智能駕駛座艙：視、聽、觸覺融合＊



另一個有許多人圍觀的展台是商湯（０００２０）。商湯通過視覺、聽覺、觸覺技術融合打

造了一個未來智能駕駛座艙。駕駛座艙內只有一塊大屏幕和座位，乘客坐在座位上，可以通過手

勢、語音、唇語等方式與屏幕中的虛擬人物交流，還可以隔空操作遊戲、問答和拍照等功能。屏

幕上還會顯示通過ＡＲ渲染的模擬車聯網、自動駕駛、智慧城市等場景。

此外，去年在世界人工智能大會上展示甲骨文識別技術的公司「合合信息」，今年也更進一

步，展示了鼎文識別技術。在展台上，有一隻西周的青铜鼎面的的钟鼎，鼎的內壁刻著一段金文

，但由於是文字是刻在曲面的容器中，又模糊又有?影，因此識別難度較高。合合信息通過以「

彎曲矯正」為代表的智能圖像處理，基於深度學習的複雜場景文字識別，自然語言處理

（ＮＬＰ）三大核心技術層，可以精?實現複雜場景中的多語言識別。

