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05/09/2022 12:50

【ＦＯＣＵＳ】卓慧思今晚料拜相，英鎊成另類溫度計

　　【ＦＯＣＵＳ】命運天注定？７歲時就曾在學校扮演「戴卓爾夫人（Ｍａｒｇａｒｅｔ　
Ｔｈａｔｃｈｅｒ）」一角，現年４７歲的英國外相卓慧思（Ｌｉｚ　Ｔｒｕｓｓ），能否成為
第三位入主唐寧街１０號的女性，謎底將於本港時間周一（５日）晚７時半揭盅。
　　面對雙位數通脹、工潮此起彼落、股匯疲不能興、北愛僵局死限……千頭萬緒，主打「新戴
卓爾主義」減稅牌的卓慧思，恐隨時淪為短命首相。
　
＊若當選一周內宣布能源帳單對策＊
　
　　誰是「醜聞之王」ＢｏＪｏ的繼任者？多間博彩公司賠率顯示，外相卓慧思將在約１６萬名
保守黨黨員投票中，穩勝前財相辛偉誠，於周二（６日）正式成為英國新首相。
　　儘管有從「留歐派」搖身一變「脫歐派」的轉軚記錄，減稅承諾被對手指摘為「童話般的經
濟學」，似乎都無礙卓慧思被報紙頭條直接稱作「ＰＭ　ｉｎ　ｗａｉｔｉｎｇ」。
　　她周日（４日）最新承諾，一旦周二成為首相，將在一周內宣布如何處理能源帳單和長期供

；坊間預期，計劃或包括在冬天凍結天然氣費及電費，以及重啟水力壓裂開採頁岩氣、核能和北
海石油。
　　而卓慧思最關鍵的政綱，就是模仿她的偶像戴卓爾夫人般減稅，包括取消４月實施的國民保
險金費率１﹒２５％上調、取消計劃明年實施的公司稅上調、承諾不增加任何新稅項（包括向能
源公司徵收暴利稅）。
　
＊模仿戴卓爾夫人，營造重振希望＊
　
　　此舉被視作取悅年長、富裕的保守黨黨員，有測算就指，取消國民保險金費率上調，將令
最高收入者年省多達１８００英鎊，但最低收入者僅受益７英鎊。減稅還引發恐令通脹火上澆油
的爭議，辛偉誠就主張，永久性減稅應等到通脹緩和之後，他甚至指，卓慧思「用國家信用卡搶
糖」。
　　不過，卓慧思幾乎肯定能贏得首相寶座，似乎跟她衣著打扮極盡模仿戴卓爾夫人，從而營造
出一種重振英國的希望有關。跟辛偉誠對通脹保持清醒謹慎相比，卓慧思強調，英國過去曾經歷
過更糟糕的事，我們有態度和精神來度過難關。
　　此外，她就廢除部分北愛議定書對歐盟極盡強硬，又宣稱，最遲在２０３０年將英國的國防
開支增加到ＧＤＰ的３％，「以確保英國成為反對俄羅斯等獨裁政權的主導力量」，亦似有當年
戴卓爾夫人決定興師福克蘭群島之風。
　
＊僅１２％英人看好，留意１﹒１４１３支持＊
　
　　鑑於７４％的英國人將「生活成本上升」列為新首相最應關注議題，遠高於排名第二的「經

」，卓慧思津津樂道的改變英國經濟十年大計，以及凍結冬季能源賬單的成本隨時以千億英鎊計
，民調顯示，僅１２％英國人看好其當選後表現，多達５２％預期表現蹩脚甚至極度差劣，恐意
味其隨時淪為短命首相。
　　持續弱勢的英鎊同樣呈現不詳預兆，勞力士就宣布因應匯率貶值，本月起上調在英國銷售的
手錶均價５％。倘若卓慧思今晚真的勝出，英鎊兌美元會否考驗２０２０年３月低點
１﹒１４１３的支持，或是其仕途前景的另類溫度計。

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