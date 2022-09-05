【ＦＯＣＵＳ】卓慧思今晚料拜相，英鎊成另類溫度計

【ＦＯＣＵＳ】命運天注定？７歲時就曾在學校扮演「戴卓爾夫人（Ｍａｒｇａｒｅｔ

Ｔｈａｔｃｈｅｒ）」一角，現年４７歲的英國外相卓慧思（Ｌｉｚ Ｔｒｕｓｓ），能否成為

第三位入主唐寧街１０號的女性，謎底將於本港時間周一（５日）晚７時半揭盅。

面對雙位數通脹、工潮此起彼落、股匯疲不能興、北愛僵局死限……千頭萬緒，主打「新戴

卓爾主義」減稅牌的卓慧思，恐隨時淪為短命首相。



＊若當選一周內宣布能源帳單對策＊



誰是「醜聞之王」ＢｏＪｏ的繼任者？多間博彩公司賠率顯示，外相卓慧思將在約１６萬名

保守黨黨員投票中，穩勝前財相辛偉誠，於周二（６日）正式成為英國新首相。

儘管有從「留歐派」搖身一變「脫歐派」的轉軚記錄，減稅承諾被對手指摘為「童話般的經

濟學」，似乎都無礙卓慧思被報紙頭條直接稱作「ＰＭ ｉｎ ｗａｉｔｉｎｇ」。

她周日（４日）最新承諾，一旦周二成為首相，將在一周內宣布如何處理能源帳單和長期供

應

；坊間預期，計劃或包括在冬天凍結天然氣費及電費，以及重啟水力壓裂開採頁岩氣、核能和北

海石油。

而卓慧思最關鍵的政綱，就是模仿她的偶像戴卓爾夫人般減稅，包括取消４月實施的國民保

險金費率１﹒２５％上調、取消計劃明年實施的公司稅上調、承諾不增加任何新稅項（包括向能

源公司徵收暴利稅）。



＊模仿戴卓爾夫人，營造重振希望＊



此舉被視作取悅年長、富裕的保守黨黨員，有測算就指，取消國民保險金費率上調，將令

最高收入者年省多達１８００英鎊，但最低收入者僅受益７英鎊。減稅還引發恐令通脹火上澆油

的爭議，辛偉誠就主張，永久性減稅應等到通脹緩和之後，他甚至指，卓慧思「用國家信用卡搶

糖」。

不過，卓慧思幾乎肯定能贏得首相寶座，似乎跟她衣著打扮極盡模仿戴卓爾夫人，從而營造

出一種重振英國的希望有關。跟辛偉誠對通脹保持清醒謹慎相比，卓慧思強調，英國過去曾經歷

過更糟糕的事，我們有態度和精神來度過難關。

此外，她就廢除部分北愛議定書對歐盟極盡強硬，又宣稱，最遲在２０３０年將英國的國防

開支增加到ＧＤＰ的３％，「以確保英國成為反對俄羅斯等獨裁政權的主導力量」，亦似有當年

戴卓爾夫人決定興師福克蘭群島之風。



＊僅１２％英人看好，留意１﹒１４１３支持＊



鑑於７４％的英國人將「生活成本上升」列為新首相最應關注議題，遠高於排名第二的「經

濟

」，卓慧思津津樂道的改變英國經濟十年大計，以及凍結冬季能源賬單的成本隨時以千億英鎊計

，民調顯示，僅１２％英國人看好其當選後表現，多達５２％預期表現蹩脚甚至極度差劣，恐意

味其隨時淪為短命首相。

持續弱勢的英鎊同樣呈現不詳預兆，勞力士就宣布因應匯率貶值，本月起上調在英國銷售的

手錶均價５％。倘若卓慧思今晚真的勝出，英鎊兌美元會否考驗２０２０年３月低點

１﹒１４１３的支持，或是其仕途前景的另類溫度計。

