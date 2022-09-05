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05/09/2022 09:39

【新冠肺炎】崔俊明呼籲市民勿等第二代疫苗，應盡快接種

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在電台節目表示，歐洲及美國當
局早前緊急授權使用二價新冠疫苗，分別針對Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒１、ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５
病毒株，但形容本港採購二價疫苗仍然是「漫漫長路」，藥廠最快能在年底才能付運疫苗到港，
相信政府亦需要更多數據以決定是否購買。他又指，根據研究，前者的功效與第一代疫苗差不多
，因此呼籲市民不要等待第二代疫苗，應該盡快接種。
　　至於幼童版復必泰疫苗，崔俊明表示，現時本港只有科興疫苗提供予幼童接種，認為當局應
盡快引入多一款疫苗，他估計當局暫時仍未引入，未必與價錢或供應有關，又說如果真是引入不
到，可能需要在本港稀釋，但強調要進行稀釋是非常困難。
　　崔俊明又指，有些報道指政府１１月可能放寬防疫措施，甚至指這一波疫情屆時可能完結，
報道較為混亂，令部分家長仍未肯帶子女前往接種疫苗。當局可考慮以行政方法，如強制某些群
組接種例如長者。他認為有些長者未必可以決定是否打針，但家人不相信疫苗或不想長者接種，
反而令長者處於高危環境，形容這是可悲。（ｈｙ）

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