【新冠肺炎】社署呼籲市民提防「提領防疫補助津貼」虛假短訊

《經濟通通訊社５日專訊》社署接獲市民查詢，指收到一則聲稱由本署發出的短訊，內容有

關「提領防疫補助津貼」。短訊載列網址（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｓｈｕｋｕｎｊ﹒ｃｏｍ╱），可

連結至偽冒的社署網站。社署澄清並沒有發出有關短訊，並已將事件轉交香港警務處作進一步調

查。

社署稱，任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。（ｃｌ）

