【香港政情】行政會議明早復會，李家超會前晤傳媒

《經濟通通訊社５日專訊》行政會議秘書處公布，行政會議明日（６日）復會。行政長官李
家超將於會議前約上午９時３０分在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳會見傳媒。
李家超７月１２日公布，行政會議當日會議後將休會，復會時間另行公布，期間政府會有不
同專責小組有內部討論及就某些事情與部門有研討，強調當有需要時，他會召集行會成員開特別
會議。（ｃｌ）
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