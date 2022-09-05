【外圍經濟】通脹高企，市場預料各國繼續加息

《經濟通通訊社５日專訊》通脹持續高企，市場預料各國央行會繼續加息。

分析指，加拿大央行會於周三（７日）的貨幣政策會議上加息０﹒７５厘，將指標利率上調

至３﹒２５厘，加息幅度將較７月時的１厘小。

此外，歐洲央行理事會部分成員認為應該提高加息幅度，變得愈來愈鷹派。分析預計，為了

壓抑通賬，歐洲央行將於周四（８日）的會議同樣加息０﹒７５厘。（ｒｃ）

