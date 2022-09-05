  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/09/2022 09:34

【外圍經濟】通脹高企，市場預料各國繼續加息

　　《經濟通通訊社５日專訊》通脹持續高企，市場預料各國央行會繼續加息。
　　分析指，加拿大央行會於周三（７日）的貨幣政策會議上加息０﹒７５厘，將指標利率上調
至３﹒２５厘，加息幅度將較７月時的１厘小。
　　此外，歐洲央行理事會部分成員認為應該提高加息幅度，變得愈來愈鷹派。分析預計，為了
壓抑通賬，歐洲央行將於周四（８日）的會議同樣加息０﹒７５厘。（ｒｃ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning05/09/2022
溫傑料比亞迪行新區間！藍籌新貴難逃染藍魔咒？
人氣文章市場動向05/09/2022
商湯科技「智聯」2022世界人工智能大會
人氣文章財經熱話05/09/2022
【陶觀天下】大碼加息不斷　匯率亂波再起
人氣文章財經熱話05/09/2022
【虛幣世界】美股放假一天，料加密貨幣走勢平穩
人氣文章主題式投資攻略05/09/2022
紐約梅隆美國市政基建債券投資基金：有潛力為投資者提供收益
人氣文章財經熱話02/09/2022
【銀色債券】銀債認購人數新高凍資逾626億　料抽15手或以下獲全數派發
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金