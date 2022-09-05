【外圍經濟】德國據稱將宣布援助計劃，幫助消費者應對高電價

《經濟通通訊社５日專訊》據知情人士透露，德國總理肖爾茨的執政聯盟決定一項價值約

４００億歐元的救助計劃，希望在歐洲遭受數十年來最嚴峻能源危機之際，幫助數以百萬計的家

庭應對電價飆升。

知情人士表示，考慮到地方政府的貢獻，整體援助規模或將更大。（ｒｃ）

