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06/09/2022 13:09

【外圍經濟】澳洲央行宣布加息０﹒５厘，指標利率升至７年高位

　　《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行周二（６日）連續第４次加息５０個基點，將現金利率
從１﹒８５厘上調至２﹒３５厘，達到２０１５年以來最高水平，附合經濟學家預期。
　　是次加息顯示澳洲央行自５月中以來，正進行該國３０年來最快速的緊縮步伐，當時現金利
率還處在０﹒１厘的紀錄低點。央行行長洛威表示，「政策委員會致力於採取必要措施，以確保
澳大利亞通膨率隨著時間的推移回到目標水平。」（ｊｆ）

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