《台股攻略－黃振宇》美股休市，台股微升１６點

《台股攻略》昨晚（５日）美股休市，台股加權指數今日（６日）升４４點，以１４７０５

點開市，其後台積電等大型權值股領軍下，指數曾曾升百點，但受到新台幣兌美元眨值影響，資

金持續撤出，入市意願低落，指數升幅收窄，最終收１４６７７點，升１６點，成交金額為

１８２０﹒６４億元（新台幣．下同），三大法人淨賣出３﹒８億元。

電子權值股方面，台積電收４８９元，升０﹒６％；鴻海收１０８﹒５元，升０﹒５％；台

達電收２５７﹒５元，升０﹒８％。聯電公布８月收入２５３﹒４６億元，按年增３５％，連

１１個月創新高，其股價升０﹒４％。臻鼎－ＫＹ升３﹒７％，國巨及創意均升超過２％，南電

、研華及緯穎等均升超過１％，聯發科及瑞昱均跌０﹒３％。機殼廠的鴻準跌３﹒９％，華邦電

及群創跌超過２％，宏碁、華碩、矽力－ＫＹ及采鈺均跌超過１％。中國水泥報價反彈，水泥雙

雄台泥及亞泥獲資金進駐，均升１﹒９％。航運股方面，貨運三雄的長榮升１％，萬海升

０﹒８％，僅陽明下跌０﹒３％。航空雙雄的長榮航升０﹒３％，華航升０﹒７％。金融股的元

大金升２﹒７％，富邦金及國泰金均升０﹒５％。近期強勢的生物科技股今日普遍回吐，北極星

藥業－ＫＹ及寶齡富錦均跌停，和康生、松瑞藥、益得、台康生技及中裕均跌超過８％。由於整

體市場需求疲軟，宏達電今日公布８月收入３﹒１３億元，僅按月增２﹒７％，創同期新低，其

股價亦跌５﹒２％。

近來持續貶值，反映資金流出台股市場壓力增加，而目前市場預期美國９月底公布加息政策

，將影響股市走勢，建議投資者保持觀望，以及留意三大法人資金動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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