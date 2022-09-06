《午市前瞻》專家難言萬九點有支持，外匯降準刺激內房惟難撐大市

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報１９１４４，跌８０點或０﹒４２％，主板成

交４４９﹒２１億元。恒生中國企業指數報６５３１，跌４５點或０﹒６９％。恒生科技指數報

４０３２，跌３１點或０﹒７８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及比亞

迪股份（０１２１１）；騰訊控股收報３１２﹒４元，跌６﹒６元或２﹒０７％，成交

２６﹒１８億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８７﹒８元，跌０﹒７元或０﹒７９％，成交９﹒８４億

元；比亞迪股份收報２１７﹒４元，升２﹒４元或１﹒１２％，成交９﹒５５億元。國指三大成

交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿

里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１７３元，跌０﹒６元或０﹒３５％，成交

８﹒６８億元。



＊葉尚志：內房借勢反彈惟難脫尋底格局＊



上日美股因勞動節假期休市，同時人民銀行宣布下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點

，由現時的８％下調至６％。這是今年以來人行第二次下調外匯存款準備金率，兩次合計下調３

個百分點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，今次為外匯降準而非平常

的銀行降準，舉措對於紓緩外匯壓力較有幫助，對於內銀刺激作用則不大，建行（００９３９）

、工行（０１３９８）等升跌幅都不足１％。

葉尚志指出，外匯降準對穩定人民幣匯率幫助更大，所以今日內房股借勢炒高，碧桂園

（０２００７）曾升超過一成，中海外（００６８８）亦曾升逾４％。但他指，內房股整體維持

尋底格局，早前跌勢猛烈今日借消息反彈，股價朝不保夕，就算全線內房炒起也難以帶動大市。

故此，大市仍維持尋底格局，目前難言１９０００點有支持力。



＊人民幣兌美元維持７算內仍然可控＊



對於人行會否乘勢推出更多寬鬆貨幣政策，葉尚志預期人行繼續維持適度寬鬆政策，至於會

否減息則須觀望外圍因素，包括美元強勢會否持續，以及美國聯儲局是否持續大幅加息，而且人

行傾向不會一次過出台多項政策。

葉尚志指因為美匯指數仍然高企，多種貨幣難以擺脫貶值壓力，人民幣自然亦有壓力。但他

指出，目前對於人民幣兌美元維持７算之內仍然樂觀，風險屬可控範圍，但亦應維持觀望態度，

一旦突破７算便要小心形勢變化。（ｈｃ）

