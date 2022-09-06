【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４８億元，買中海油沽美團

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指高開３６點，報１９２６１點。最高升１３２點報
１９３５８點，最低跌１１８點報１９１０７點。恒指收報１９２０２點，跌２２點或
０﹒１２％。
北水全日淨流入９﹒４８億元，減少６７﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋石
油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最多的依
次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、信達生物（０１８０１）。
主板成交８２２﹒１９億元減少１６﹒５％。其中港股通成交２１７﹒１億元，佔總成交
２６﹒４％。
＊內地明凌晨上調汽柴油價＊
在成品油價格五連跌後，國家發改委表示，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品
油價格形成機制，自２０２２年９月６日２４時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸分別提高
１９０元和１８５元（人民幣．下同）。
本輪是國內油價２０２２年第十七次調價，調價後，成品油年內呈現「十一漲六跌」格局。
以油箱容量５０Ｌ的普通私家車為例，這次調價後，車主加滿一箱油將多花７﹒５元左右。柴油
方面，油箱容量為１６０Ｌ的大貨車，加滿一箱油將多支出約２５﹒６元。
中國海洋石油升０﹒８％報１０﹒１２元，北水淨買入３﹒９億元；騰訊控股跌１﹒５％報
３１４﹒２元，北水淨買入３﹒８億元；中國海外發展升３﹒５１％報２２﹒１元，北水淨買入
１﹒７億元。
美團跌０﹒１２％報１７３﹒４元，北水淨賣出２﹒４億元；吉利汽車升３﹒２７％報
１４﹒５４元，北水淨賣出１﹒５億元；信達生物跌２﹒１７％報２９﹒２５元，北水淨賣出
９４００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ３﹒９２
騰訊控股 （００７００） ３﹒８５
中國海外發展 （００６８８） １﹒７３
中國移動 （００９４１） １﹒３４
中遠海控 （０１９１９） ０﹒６４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －２﹒３８
吉利汽車 （００１７５） －１﹒５０
信達生物 （０１８０１） －０﹒９４
中糧家佳康 （０１６１０） －０﹒４５
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１４
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