《美元走勢－羅明立》歐元０﹒９９失而復得，不排除短線反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４１﹒１８ １４１﹒３６ １４０﹒２２

歐元╱美元 ０﹒９９７４ ０﹒９９７９ ０﹒９９２７

英鎊╱美元 １﹒１５９１ １﹒１６１０ １﹒１５１８

美元╱瑞郎 ０﹒９８００ ０﹒９８１５ ０﹒９７５９

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９２ ７﹒８４８１

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《美元走勢》德國及歐元區８月Ｍａｒｋｅｔ服務業及綜合ＰＭＩ終值都向下修正，歐元區

９月投資者信心跌至－３１﹒８，７月零售銷售月率增長０﹒３％，差過預期。市場逐步消化聯

儲局可能連續三次加息０﹒７５％的預期，美匯指數由１１０以上回落。卓慧思一如預期順利當

選英國新首相，英鎊反彈至１﹒１６，但面對嚴峻的通脹及經濟衰退的威脅，預期鎊匯難以大幅

回升，關注１０天線的１﹒１６５０。

能源危機繼續不利歐元區的經濟，俄羅斯暫停供氣及油組可能減產，將令能源成本價格上升

。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將限制俄羅斯管道天然氣的價格，法國總統馬克龍表示指

歐盟從俄羅斯進口天然氣的份額已從幾個月前的５０％降至９％，歐元０﹒９９失而復得，不排

除短線反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６６０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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