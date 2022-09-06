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即市新聞

06/09/2022 15:46

《美元走勢－羅明立》歐元０﹒９９失而復得，不排除短線反彈

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４１﹒１８　１４１﹒３６　１４０﹒２２
　　歐元╱美元　０﹒９９７４　０﹒９９７９　０﹒９９２７
　　英鎊╱美元　１﹒１５９１　１﹒１６１０　１﹒１５１８
　　美元╱瑞郎　０﹒９８００　０﹒９８１５　０﹒９７５９
　　美元╱港元　７﹒８４９０　７﹒８４９２　７﹒８４８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》德國及歐元區８月Ｍａｒｋｅｔ服務業及綜合ＰＭＩ終值都向下修正，歐元區
９月投資者信心跌至－３１﹒８，７月零售銷售月率增長０﹒３％，差過預期。市場逐步消化聯
儲局可能連續三次加息０﹒７５％的預期，美匯指數由１１０以上回落。卓慧思一如預期順利當
選英國新首相，英鎊反彈至１﹒１６，但面對嚴峻的通脹及經濟衰退的威脅，預期鎊匯難以大幅
回升，關注１０天線的１﹒１６５０。　
　　能源危機繼續不利歐元區的經濟，俄羅斯暫停供氣及油組可能減產，將令能源成本價格上升
。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將限制俄羅斯管道天然氣的價格，法國總統馬克龍表示指
歐盟從俄羅斯進口天然氣的份額已從幾個月前的５０％降至９％，歐元０﹒９９失而復得，不排
除短線反彈。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒１６２０　１﹒１５００　１﹒１６６０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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