【新冠肺炎】據報香港現懷疑猴痘輸入個案，抵港年輕男子等候覆檢

《經濟通通訊社６日專訊》據本地傳媒報道，一名昨日（５日）抵港的年輕男子，在隔離酒

店檢疫期間不適，並出現皮疹等猴痘相關病徵，當局暫列為懷疑個案，病人正留醫，並等候覆檢

結果。倘相關個案最終證實屬猴痘個案，將是香港首宗猴痘輸入個案。（ｂｉ）



