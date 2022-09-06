【夜期時段】即月期指最新報１９１２０點，跌１７點，低水８３點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９１２３點，跌１４點，低水８０

點，最新報１９１２０點，跌１７點，低水８３點，合約成交２６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６５２７點，跌１０點，低水２９點，最新報６５３３點，

跌４點，低水２３點，合約成交２６５張。

