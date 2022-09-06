  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2022 17:37

【夜期時段】即月期指最新報１９１２０點，跌１７點，低水８３點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９１２３點，跌１４點，低水８０
點，最新報１９１２０點，跌１７點，低水８３點，合約成交２６６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６５２７點，跌１０點，低水２９點，最新報６５３３點，
跌４點，低水２３點，合約成交２６５張。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事06/09/2022
《神州經脈》外匯降準人幣未止跌　滬指奪回三千二　外資連四日走
人氣文章財經熱話06/09/2022
人行降外匯存準率內房借勢炒上　惟樓市仍低迷升勢恐難持續
人氣文章財經熱話06/09/2022
【能源危機】李振豪料天然氣、油價走勢分歧　油價竟易跌難升？
人氣文章財經熱話06/09/2022
卓慧思拜相英鎊反彈匯控渣打造好　惟恐續受困經濟衰退憂慮
人氣文章FOCUS06/09/2022
【FOCUS】央媽明暗兼施期維穩　人幣弱勢暫難言轉向
人氣文章財經熱話06/09/2022
【英鎊反彈】卓慧思當選英國新首相　鎊匯單日轉向短線偏強！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金