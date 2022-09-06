【夜期時段】即月期指最新報１９１２０點，跌１７點，低水８３點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９１２３點，跌１４點，低水８０
點，最新報１９１２０點，跌１７點，低水８３點，合約成交２６６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６５２７點，跌１０點，低水２９點，最新報６５３３點，
跌４點，低水２３點，合約成交２６５張。
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事06/09/2022
《神州經脈》外匯降準人幣未止跌 滬指奪回三千二 外資連四日走
|財經熱話06/09/2022
人行降外匯存準率內房借勢炒上 惟樓市仍低迷升勢恐難持續
|財經熱話06/09/2022
【能源危機】李振豪料天然氣、油價走勢分歧 油價竟易跌難升？
|財經熱話06/09/2022
卓慧思拜相英鎊反彈匯控渣打造好 惟恐續受困經濟衰退憂慮
|FOCUS06/09/2022
【FOCUS】央媽明暗兼施期維穩 人幣弱勢暫難言轉向
|財經熱話06/09/2022
【英鎊反彈】卓慧思當選英國新首相 鎊匯單日轉向短線偏強！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰