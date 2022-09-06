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即市新聞

06/09/2022 19:30

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，蔚來公布業績

　　《經濟通通訊社６日專訊》加拿大央行公布議息結果，及蔚來公布業績，料為周三（７日）
市場焦點。
　
＊克利夫蘭聯儲總裁發表講話，歐元區公布第二季ＧＤＰ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，歐洲金融監管專業智庫（Ｅｕｒｏｆｉ）金融論壇舉行，多名歐洲
央行官員參與小組討論。周三本港時間１１：００ａｍ，澳洲央行支付政策部門主管Ｅｌｌｉｓ
　Ｃｏｎｎｏｌｌｙ參加一個小組討論。４：３０ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會外部委員
Ｄａｍｅ　Ｃｏｌｅｔｔｅ　Ｂｏｗｅ發表講話。晚上９：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁
巴爾金參加有關衡量金融服務行業網絡風險的談話。１０：００ｐｍ，加拿大央行公布利率決定
；同一時間，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特就美國經濟和美聯儲政策發表講話。
　　數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第二季國內（區內）生產總值，年率升幅
料由３﹒３％擴大至３﹒５％；第二季國內生產總值經季節調整季率升幅料由０﹒８％擴大至
１％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布７月同時指標，料由９８﹒６升至１００；７月領先指
標料由１００﹒９降至１００﹒２。本港時間２：００ｐｍ，德國公布７月工業生產，年率跌幅
料由０﹒５％擴大至２﹒１％，經季節調整月率料由０﹒４％逆轉至下滑０﹒６％。本港時間
２：３０ｐｍ，澳洲公布８月外匯儲備。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總
值，經季節調整季率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒６％，經季節調整年率升幅料由４％收窄至
３﹒９％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布７月貿易收支，料由負７９６億美元收窄至負
７０３億美元。
　　在本港，明日公布業績的公司有：蔚來（０９８６６）等。（ｗａ）

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