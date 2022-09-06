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06/09/2022 16:38

【新冠肺炎】本港新增９３７３宗確診，再多９宗死亡個案

　　《經濟通通訊社６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
９３７３宗新冠肺炎確診個案，包括９１８７宗本地個案，當中２４１８宗核酸檢測陽性，
６７６９宗快測經覆檢陽性，另有１８６宗輸入個案，８１宗在機場發現，６１宗在檢疫酒店發
現，３１宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自４４個地方，６個地方有１０宗以上個案，２１宗來自英國，１９宗來自印度
，１６宗來自菲律賓，１５宗來自加拿大，１３宗分別來自美國和泰國。
　
＊死者年齡介乎２７－９９歲＊
　
　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增９宗死亡個案，涉７男２女，年
齡介乎２７至９９歲，６位未完成３針，２位來自院舍。７名患者死因與新冠肺炎有關，包括
７８歲男患者，沒有打針，有高血壓、心臟病，因發燒前往仁濟醫院，Ｘ光發現肺炎，９月４日
離世；９０歲男患者，已打３針，快測陽性，送往律敦治醫院，昨日離世；８７歲男患者，有高
血壓、患癌，８月底發燒氣促入瑪嘉烈醫院，昨日離世；７３歲女患者，居於院舍，已打３針，
有高血壓、糖尿病、腦退化，送往律敦治醫院，昨日離世；７３歲男患者，居於院舍，已打３針
，有肝硬化，因發燒送往伊院，昨日離世；９９歲男患者已打兩針，有心臟病，發燒、氣促送入
仁濟醫院，昨日離世；８８歲女患者，已打兩針，聯合醫院入院，有肺炎，昨日離世。
　　８７歲男患者，入院有腦出血，死因與新冠確診無關；２７歲男患者，已打兩針，本身有卧
床，未肯定死因與新冠確診是否有關，昨日離世。
　
＊東區醫院確診醫生曾用茶水間＊
　
　　李立業表示，東區醫院７名心臟科醫生感染，據了解，他們沒有一起出席聚會，但曾一起使
用醫院茶水間。他又指，除了已感染的７名醫生外，另外有５名心臟科醫生曾使用該茶水間，５
人暫時檢測陰性，他又補充，５人並非密切接觸者。（ｈｙ）
　

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