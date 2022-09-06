《小傳日記》鍾家生意除牌退場，一個崩都唔使就成功私有化？

《小傳日記》最終米字國嗰邊都係由卓慧思大熱當選，將會成為米字國第三位女首相，今日

就會同上莊約翰遜去蘇格蘭覲見渡假中嘅事頭婆。卓慧思當選後都即時拉一拉鎊匯向上，不過另

一方面對面岸嘅歐洲就驚緊加息，所以噚晚歐洲魚缸都要跌，唯獨係米字國魚缸跑贏。

香江呢邊今朝諗住受外匯降準消息帶動會造好少少，點知一來人仔反應麻麻，二來魚缸呢入

面啲內銀又唔郁，加埋隻ＱＱ（００７００）宣布中秋限玩令，搞到魚缸今日都係吽下吽下。

呢兩日魚缸都幾乎關注隻華廈置業（００２７８），聯交所話，集團無根據上市規則第

１３﹒２４條之規定，維持足夠嘅業務運作同擁有相當價值嘅資產去支持營運，以及不適合繼續

上市。華廈置業方面就話，已經決定唔會就上市委員會決定覆核，今個月１５號就會係最後一日

上市。

當然關注度咁高，事關佢就係大名鼎鼎嘅鍾培生，佢家族經營嘅上市公司，係由佢爺爺、「

工廈大王」鍾江海所創立，１９７２年上市至今正好５０年。雖然就快要除牌，但係集團持有唔

少物業都係地段優厚，總值最少１３﹒５８億銀，原本就呢個原因就可以唔使被聯交所除牌，不

過好多物業都只係以聯營公司方式持有，聯交所認為集團並無控制權，只係投資而非業務嘅一部

分。

不過之前華廈置業通告都講明，過去五年維持非常低嘅業務運作，租金收入不足７００萬元

，並未表示有意提高該業務運作之規模，孖屐就有人覺得佢係拚住聯交所會用１３﹒２４條剔除

上市地位，連私有化嚿錢都慳返，不過公司當然都係無回應啦。而有報館行家就去訪問咗鍾培生

，鍾少就表示佢唔理屋企嘢喎！臨別秋波，噚日消息一出就已經有唔少散戶即刻退場，股價大冧

三成，要走都走得七七八八，仲唔走就無計㗎喇，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無涉。

