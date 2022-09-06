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06/09/2022 09:01

【四川地震】通威股份等多家四川業務公司報平安，生產經營正常

　　《經濟通通訊社６日專訊》四川瀘定６﹒８級地震，已造成４６人死亡。據《證券時報》報
道，多家在四川有業務的Ａ股上市公司表示，公司正常生產經營，未受到地震影響。
　　四川甘孜州鋰礦資源豐富，多家上市公司在此布局，其中天齊鋰業（０９６９６）
（深：００２４６６）、融捷股份（深：００２１９２）、川發龍蟒（深：００２３１２）、盛
新鋰能（深：００２２４０）等均表示，在甘孜州的鋰礦項目未受地震影響。
　　除鋰電企業外，四川還是光伏上游重要生產基地，樂山聚集了通威股份
（滬：６００４３８）、協鑫（深：００２０１５）等多晶硅生產企業。其中，通威股份表示，
公司生產基地距離震中有幾百公里，此次地震雖震感明顯但並未影響生產經營。目前，通威股份
內部正在摸排地震的其他影響情況，各個廠區都有應對突發情況的應急預案。協鑫科技經現場排
查，樂山顆粒硅項目生產正常，未受到地震影響。
　　多家四川本地企業也已報平安。科倫藥業（深：００２４２２）表示，公司生產基地遍布全
國，地震震中是在甘孜州，成都有震感，但是生產經營基本不會受到太大影響。瀘天化
（深：０００９１２）也指出，此次地震震中距離公司４００多公里，目前公司生產正常沒有受
到影響。四川美豐（深：０００７３１）表示，公司生產基地主要在德陽、綿陽等地，距離震區
較遠，生產未有受到影響。（ｌｃ）

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