【四川地震】四川財政緊急調撥抗震救災專項資金１﹒５億元

《經濟通通訊社６日專訊》四川甘孜州瀘定縣昨日發生６﹒８級地震，震源深度１６千米。

地震導致當地電力設施受損及部分交通阻斷。財政隨後先後緊急調撥合計１﹒５億元（人民幣．

下同）專項資金用於抗震救災。

四川省財政廳於昨日１５時２０分緊急向甘孜州專調資金５０００萬元，根據最新災情，又

於同日１６時３３分緊急向雅安市專調資金５０００萬元，統籌用於受災地區抗震救災緊急支出

。隨後，財政部緊急預撥四川自然災害救災補助資金５０００萬元，統籌用於應急搶險和受災群

眾救助，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置，以及次生災害隱患排查和應急

整治、倒損民房修復等。



＊多處電力設施受損，部分國省幹線阻斷＊



國網四川電力的最新數據顯示，地震導致多處電力設施受損，共計造成５００千伏石棉變電

站３台主變漏油，５座１１０千伏變電站、４座３５千伏變電站停運，１條５００千伏線路、５

條１１０千伏線路跳閘，９條３５千伏線路停運、４６條１０千伏線路停運，４３１５８戶用戶

用電受到影響。９月５日２２時５０分，國網四川電力將地震Ⅱ級應急響應升級為Ⅰ級應急響應

。

道路交通方面，交通運輸部數據顯示，截至９月６日７時，有超過５０千米國省幹線阻斷，

當中海螺溝隧道磨西出口外１處大滑坡。正在建設中的瀘石高速累計被困３５６人。瀘石高速

ＴＪ７標撒拉池溝道路中斷，１２０餘工人被困。ＴＪ６標道路斷道２０名管理人員，２１６名

工人被困。（ｄｗ）



