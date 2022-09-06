【四川地震】四川銀保監局：全力做好地震抗震救災金融服務工作

《經濟通通訊社６日專訊》四川省甘孜州瀘定縣５日發生６﹒８級地震，四川銀保監局組建

抗震救災工作專班，指導轄內銀行保險機構開展抗震救災金融服務。



＊確保不因成都疫情影響抗震救災金融服務＊



四川銀保監局要求，銀行保險機構，在嚴格遵守疫情防控要求的基礎上，特事特辦、急事急

辦，增派駐行辦公人員，調整業務及授權規則，開啟抗震救災綠色通道，優先辦理地震災區相關

業務，迅速回應災區分支網點訴求，全面加強內部保障，及時做好資金調撥、保險理賠等金融服

務工作，確保不因成都疫情影響抗震救災金融服務「時、度、效」，全力支持配合地方政府開展

搶險救援。



＊開啟銀行業信貸綠色通道、保險理賠快速響應機制＊



四川銀保監局要求各銀行業金融機構在風險可控的前提下，開啟信貸綠色通道，適當下放審

批權限，縮短授信審批環節，力爭信貸資金早投入、早使用、早見效，迅捷有效滿足抗震救災資

金需求。

同時，要求各保險機構立即啟動理賠快速響應機制，全方位暢通電話熱線、微信公眾號、客

戶端ＡＰＰ、保險代理人等報案渠道，２４小時受理報案及應急救援申請，主動通過政府部門、

醫療單位、保險行業協會、同業等多種渠道開展客戶受災受損情況排查，簡化理賠程序手續，根

據實際情況減免或取消報案資料及定點醫院等限制，實行預付賠款機制，確保應賠盡賠快賠。

此外，銀保監局指導屬地分局和銀行保險機構做好應急保障，保證基礎金融服務和關鍵基礎

設施穩定運行，切實防止次生災害。（ｄｗ）

