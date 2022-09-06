《經濟通通訊社６日專訊》四川省人民政府、四川省應急管理局、四川省地震局今日下午在
震中瀘定縣磨西鎮聯合召開新聞發布會通報，此次地震共造成６６人遇難，其中甘孜州遇難３８
人，雅安市遇難２８人，另有１５人失聯。累計收治傷員１７５人。其中，甘孜州１２９人、雅
安４５人、涼山州１人。
截至目前，災區現場參與救援的國家、省級醫療救援隊共６支，醫務人員１６２人；省級衛
生防疫隊共２支，人員１９人。（ｃｔ）
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06/09/2022 16:28
【四川地震】瀘定地震已造成６６人遇難１５人失聯，傷員１７５人
《經濟通通訊社６日專訊》四川省人民政府、四川省應急管理局、四川省地震局今日下午在
震中瀘定縣磨西鎮聯合召開新聞發布會通報，此次地震共造成６６人遇難，其中甘孜州遇難３８
人，雅安市遇難２８人，另有１５人失聯。累計收治傷員１７５人。其中，甘孜州１２９人、雅
安４５人、涼山州１人。
截至目前，災區現場參與救援的國家、省級醫療救援隊共６支，醫務人員１６２人；省級衛
生防疫隊共２支，人員１９人。（ｃｔ）
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