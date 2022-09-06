【四川地震】瀘定地震已造成６６人遇難１５人失聯，傷員１７５人

《經濟通通訊社６日專訊》四川省人民政府、四川省應急管理局、四川省地震局今日下午在

震中瀘定縣磨西鎮聯合召開新聞發布會通報，此次地震共造成６６人遇難，其中甘孜州遇難３８

人，雅安市遇難２８人，另有１５人失聯。累計收治傷員１７５人。其中，甘孜州１２９人、雅

安４５人、涼山州１人。

截至目前，災區現場參與救援的國家、省級醫療救援隊共６支，醫務人員１６２人；省級衛

生防疫隊共２支，人員１９人。（ｃｔ）

