【新冠肺炎】全國昨增本土感染１４９９宗，深圳各區分級解封

《經濟通通訊社６日專訊》內地疫情持續，全國昨日新增本土陽性１４９９宗，為連續第五

日減少。西藏仍是疫情最嚴重的地區，新增５０５宗病例。國家衛健委公布，昨日新增確診病例

３１０例。其中境外輸入病例４６宗；本土病例２６４宗（四川６８宗，西藏５２宗，廣東４３

宗，內蒙古３９宗，海南３０宗，黑龍江７宗，江西４宗，新疆４宗，河北３宗，吉林３宗，遼

寧２宗，山東２宗，陝西２宗，青海２宗，北京１宗，福建１宗，廣西１宗），含４４宗由無症

狀感染者轉為確診病例。

全國報告新增無症狀感染者１３００宗，其中境外輸入６５宗，本土１２３５宗（西藏

４５３宗，黑龍江１４８宗，青海９３宗，遼寧８９宗，江西７０宗，四川７０宗，內蒙古６９

宗，山東６３宗，新疆３２宗，廣西２８宗，河南２０宗，吉林１９宗，廣東１７宗，湖北１５

宗，天津１２宗，甘肅１０宗，海南９宗，河北５宗，安徽４宗，浙江３宗，貴州３宗，重慶２

宗，陝西１宗）。



＊深圳大部分解封＊



深圳至少８個區，包括羅湖區、福田區、龍華區、龍崗區、南山區、寶安區，光明區和坪山

區先後發布通告，利用上周末的「雙休日窗口期」，實行封控措施，開展兩輪全員核酸檢測。深

圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，當地近期個案以感染Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５為主，有更

強的複製和傳播能力，最快在１２小時內即可傳染他人。

深圳福田、羅湖、南山、龍崗、龍華五區連夜發布通告稱，解除全域管控，轉入以部分街道

為重點，分級分類防控階段，大部分公交、地鐵昨日恢復運營。（ｃａ）

