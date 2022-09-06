  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2022 09:36

【新冠肺炎】全國昨增本土感染１４９９宗，深圳各區分級解封

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地疫情持續，全國昨日新增本土陽性１４９９宗，為連續第五
日減少。西藏仍是疫情最嚴重的地區，新增５０５宗病例。國家衛健委公布，昨日新增確診病例
３１０例。其中境外輸入病例４６宗；本土病例２６４宗（四川６８宗，西藏５２宗，廣東４３
宗，內蒙古３９宗，海南３０宗，黑龍江７宗，江西４宗，新疆４宗，河北３宗，吉林３宗，遼
寧２宗，山東２宗，陝西２宗，青海２宗，北京１宗，福建１宗，廣西１宗），含４４宗由無症
狀感染者轉為確診病例。
　　全國報告新增無症狀感染者１３００宗，其中境外輸入６５宗，本土１２３５宗（西藏
４５３宗，黑龍江１４８宗，青海９３宗，遼寧８９宗，江西７０宗，四川７０宗，內蒙古６９
宗，山東６３宗，新疆３２宗，廣西２８宗，河南２０宗，吉林１９宗，廣東１７宗，湖北１５
宗，天津１２宗，甘肅１０宗，海南９宗，河北５宗，安徽４宗，浙江３宗，貴州３宗，重慶２
宗，陝西１宗）。
　
＊深圳大部分解封＊
　
　　深圳至少８個區，包括羅湖區、福田區、龍華區、龍崗區、南山區、寶安區，光明區和坪山
區先後發布通告，利用上周末的「雙休日窗口期」，實行封控措施，開展兩輪全員核酸檢測。深
圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，當地近期個案以感染Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒５為主，有更
強的複製和傳播能力，最快在１２小時內即可傳染他人。
　　深圳福田、羅湖、南山、龍崗、龍華五區連夜發布通告稱，解除全域管控，轉入以部分街道
為重點，分級分類防控階段，大部分公交、地鐵昨日恢復運營。（ｃａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/09/2022
當年中石油　今天比亞迪；股神要沽貨　如何去部署！
人氣文章中國故事05/09/2022
《神州經脈》華府或為投資中國科企設限　滬指收升人幣再刷兩年低
人氣文章中國故事05/09/2022
【AI大會】上海人工智能產業規模五年倍增　集聚全國三分一人才
人氣文章專訪05/09/2022
【專訪】陶冬：英美現教師荒，抗通脹更難行（有片）
人氣文章市場動向05/09/2022
邁進Web 3.0時代 STEPN打造遊戲社交運動數碼平台
人氣文章市場動向05/09/2022
競爭事務委員會舉辦內地《反壟斷法》網上研討會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金