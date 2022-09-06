【新冠肺炎】台灣新增３﹒６萬例新冠本土個案，增２１例死亡

《經濟通通訊社６日專訊》台灣中央流行疫情指揮中心今日（６日）公布，本土新冠確診
３６３９３例，境外移入３１４例，包含２１例死亡。當中新北市７７９５例，是唯一破７千例
的縣市，台北市４６０６例，台中市４５７４例，桃園市３５８８例。（ｄｗ）
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