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即市新聞

06/09/2022 09:07

【聚焦人幣】在岸人幣夜盤收跌３１５點，人行降準分析料貶值放緩

　　《經濟通通訊社６日專訊》在岸和離岸人民幣昨日（５日）均創逾兩年新低，人民銀行昨午
突然出手維穩，稱為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自２０２２年９月１５日起，下調金
融機構外匯存款準備金率２個百分點，即外匯存款準備金率由現行８％下調至６％。外電指出，
外匯降準２個百分點可釋放約１９１億美元流動性。
　　在岸人民幣昨午盤中一度跌逾４００點子，低見６﹒９４４５元兌１美元，收市報
６﹒９３６６，較上周五（２日）收市跌３３８點子，創逾兩年新低。在岸和離岸人民幣在上述
消息公布後跌幅一度收窄，惟即期夜盤最終收報６﹒９３３０元，仍較上周五（２日）夜盤收盤
跌３１５點。成交量３９２﹒７６億美元。
　
＊預計人民幣兌美元貶值幅度會趨於溫和＊
　
　　《上海證券報》頭版引述東方金誠首席宏觀分析師王青稱，人行下調外匯存款準備金率後，
人民幣兌美元貶值幅度會趨於溫和，一籃子匯率指數將延續偏強走勢。王青稱，事實上，在中國
經濟整體處於修復態勢、國際收支保持較大幅度順差的背景下，人民幣貶值預期很難有效聚集。
　　民生銀行首席經濟學家溫彬稱，人行此舉向市場釋放積極信號，有利於穩定人民幣匯率預期
，避免出現非理性的超調。
　　植信投資研究院高級研究員常冉表示，本次外匯存款準備金率下調２個百分點，意味將向市
場釋放約１９１億美元的外匯流動性。當前，聯儲會已累計加息２２５個基點，美元保持強勢，
對人民幣匯率形成較大壓力，外匯存款準備金率的調整力度也應相應提升，２％的比重釋放的美
元流動性規模較為合理。（ｊｔ）

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