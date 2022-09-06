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即市新聞

06/09/2022 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收跌１１９點續創逾兩年低，離岸穿６﹒９６

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６點子後，曾升至
６﹒９２９３漲７３點子，惟其後再度轉弱，盤中曾倒跌１３７點失守６﹒９５關，最終收盤報
６﹒９４８５跌１１９點，四連貶，且創２０２０年８月１４日以來逾兩年新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１３８點子，報６﹒９６０８，失守６﹒９６關，創
２０２０年８月１１日以來逾兩年新低。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９６，較上個交易日跌９８點子，實
現三連貶，刷２０２０年８月２５日以來逾兩年新低，上個交易日報６﹒８９９８。
　
＊短期美元偏強勢，監管維穩或無法扭轉貶值趨勢＊
　
　　交易員稱，昨日人行調降外匯存準率，而且中間價仍保持偏強態勢，表明監管維穩意願強烈
，短期人民幣跌勢料趨緩。雖然今日美指有所回落，但短期美元仍偏強勢，人民幣料持續承壓，
監管維穩手段可能無法扭轉貶值趨勢。
　　野村證券最新報告認為，儘管人行進行了干預，由於中國自身的經濟困境及歐洲衰退風險升
溫，人民幣兌美元或還有更大貶值空間，預計今年底人民幣匯率可能貶至７﹒２；同時人行可能
在年底前將外匯存準率再下調１％。（ｊｔ）

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