【人行操作】人行續３０日２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量

《經濟通通訊社６日專訊》人行連續第３０日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購

，中標利率持平，為２％。今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。

為提升金融機構外匯資金運用能力，人行昨日（５日）決定，自下周四（１５日）起，下調

金融機構外匯存款準備金率２個百分點，即外匯存款準備金率由現行８％下調至６％，據估算可

釋放約１９１億美元流動性。（ｃａ）

