【中概焦點】ＡＤＲ指數瀉六成，外電：對沖基金減對中國離岸投資

《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，亞洲一些聚焦中國的大型對沖基金正在購買更多非

中國企業的股票，因為監管審查、政策不確定性和內地經濟放緩迫使他們減少對中國離岸資產的

投資。《路透》引述多位投資組合經理表示，中國政府對科技公司的整頓、房地產債務危機、中

美審計監管的緊張局勢以及動態清零防疫政策的干擾，都打擊了市場信心。他們還補充稱，很難

看到公司的增長潛力。

報道引述香港的一位不具名對沖基金投資經理表示，對於那些總部設在香港並專注於投資離

岸中國股票的基金來說，過去一年極其艱難，「許多人不得不削減對中國股票的投資，並將一些

倉位分配到美國或東南亞地區。」



＊增加非中國股票的投資或不是短期趨勢＊



提交給美國證券交易委員會（ＳＥＣ）的１３Ｆ文件顯示，私募股權公司高瓴資本旗下投資

管理公司ＨＨＬＲ Ａｄｖｉｓｅｒｓ第二季度持倉最多的５家於美國上市的公司中，有３家不

是中國公司，而２０２１年第二季度只有一家不是。ＨＨＬＲ持倉比例最高的是中國藥企百濟神

州（ＢｅｉＧｅｎｅ），佔其美國上市股票投資組合的１９％。同時，由高瓴資本創始人張磊支

持的Ａｓｐｅｘ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ在第二季度持倉最多的５家美國上市公司中，也有４家

不是中國公司。

數據顯示，從２０２１年２月１６日至今，中國ＡＤＲ指數由峰值挫逾６０％，同期納斯達

克指數下跌１７％。一位專注於科技、媒體和電信行業的香港股票銷售總監表示，增加對非中國

股票的投資不太可能是對沖中國風險的短期趨勢。（ｗｌ）（ｚｚ）

