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06/09/2022 17:55

【聚焦人幣】俄羅斯外貿銀行啟對華人幣跨境匯款業務，５天內到帳

　　《經濟通通訊社６日專訊》俄羅斯外貿銀行新聞辦在東方經濟論壇框架內通報稱，該行是第
一家啟動對華人民幣跨境匯款業務的俄羅斯銀行，新服務可以按照銀行票據要素向中國匯款，第
一階段業務僅向法人開放。通報披露，俄羅斯外貿銀行的客戶可通過遠程操作或櫃台辦理來使用
對華匯款服務，資金將在５天內到達中國接收單位的帳戶。俄羅斯外貿銀行表示，計劃２０２３
年將上述跨境業務規模提高４倍。
　　因應俄羅斯對烏克蘭開展「特別軍事行動」，西方社會對俄實施經濟制裁，包括禁止金融機
構向當地個別實體提供融資。在經濟制裁的窘境下，俄羅斯積極尋求以人民幣進行交易。中國外
匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）最新公布的人民幣外匯月度統計數據顯示，人幣即期對盧布交易規模
從４月的低點０﹒２億元（人民幣．下同）逐漸回升至８月的５﹒１４億元，也可以看出，衝突
對國內人民幣兌盧布的影響逐漸消退。８月人民幣兌盧布的成交筆數較上月增四成至６９筆。
　　俄羅斯央行副總裁扎博特金８月中旬稱，莫斯科交易所盧布－人民幣貨幣對的交易量已接近
盧布－歐元，俄羅斯正在促進與「友好」國家的貿易。（ｗｌ）

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