【ＦＯＣＵＳ】央媽明暗兼施維穩，人幣弱勢暫難言轉向

【ＦＯＣＵＳ】「不是年齡，也不是堤壩，而是更像水庫的水位」，央媽三年前對人幣匯率

「７」的妙喻餘音猶繞，但周一（５日）傍晚下調外匯存款準備金率２個百分點，仍被普遍解讀

為「維穩」強信號。人幣今次「８１１」匯改後第三波貶值潮何時見底？參考日圓的表現或有啟

示。



＊降外匯存準率＋中間價持續強於預期＊



周一傍晚５時，當離岸人幣觸及６﹒９５５１的兩年最低之際，央媽突宣布年內第二度下調

外匯存準率，下周四（１５日）起由現時的８％減至６％；按７月底境內外幣存款餘額９５３７

億美元計，相當於釋放近１９１億美元流動性。

下調外匯存準率，素來被視作調節人幣貶勢的政策信號；緊接周二（６日），人幣兌美元中

間價錄２０２０年８月底以來首次跌穿６﹒９，但就連續第１０個交易日強於市場預期

（６﹒９０９６ ＶＳ ６﹒９３０４），或意味央媽已自行調整其中間價計算公式中的逆周期

因子（ＣＣＦ）。

盡管明裏暗裏維穩，但人行副行長劉國強昨日於國務院例行吹風會上的表述，「匯率的點位

是測不準的，大家不要去賭某個點……我們有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事」 ，

恐暗示面對強美元勢如破竹，人幣壓力山大。



＊７如水位漲落屬正常，更關注資金流＊



多間大行對未來數月的走勢都偏淡，瑞銀不排除會觸及２０１９年中美貿易戰時的７﹒２水

平（但料年底重上６﹒９）；渣打不排除未來數周測試７算；高盛料未來三個月見７算水平；荷

蘭ＩＮＧ預期第三季末達７﹒０５；野村則指，外匯存準率年底前或再降１％，匯率則或貶至

７﹒２。

相比人幣首８月兌美元貶值約８％，即使年底前真的見７﹒２，進一步貶值空間亦不過約

３﹒５％；如同央媽２０１９年８月回應中間價破７時的金句－－「７更像水庫的水位，豐水期

的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的」，真正令央媽關注的並

非匯率點位，而是貶值預期牽動的跨境資金流動。

據國際金融協會（ＩＩＦ）數據，外國投資者今年２月至７月連續６個月減持中國債券，並

在４、５、６月連續三個月增持中國股票後於７月再次減持。



＊利差暗示易跌難升，中長期係於ＴＦＰ＊



此波貶值潮何時見底？短期而言，聯儲加息周期仍未到頭，中美國債利差倒挂難扭，人幣恐

易跌難升。看看日本的例子，日美兩年期國債利差較去年底擴大逾四倍至約３５０點子，期間日

圓兌美元從１１５樓下節節貶至１４０樓上。

再看經濟基本面，相比日本連續１２個月錄貿易逆差，日企拋售日圓以兌換美元，中國的貿

易順差卻接連刷新歷史新高，中企對人幣的需求仍提供部分匯率支撐，惟力度遠低於去年。值得

留意的是，日韓兩國本幣兌美元上周齊刷新低，卻未能提振出口，勢給「人幣貶值有利出口」的

觀點澆一盆冷水，換言之，提高產業附加值乃至全要素生產率（ＴＦＰ），才是保持經濟競爭力

的王道。

從此角度看，人幣中長期走勢係於增長動力再平衡，鼓勵基礎研究及創新，擴大國內需求，

擺脫對房地產和傳統基建的癡迷，方是關鍵。

