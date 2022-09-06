【新冠肺炎】四川瀘縣、貴州貴陽實施靜態管理，成都部分居民禁足

《經濟通通訊社６日專訊》內地面臨新一波疫情高峰，貴州省會貴陽本輪疫情感染人數超過

百人後，為防疫情擴散，貴陽市昨日宣布對全市部分區域實施臨時靜態管理，部分區縣走讀制學

生不返校、寄宿制學生不返家。

四川成都市宣布，除新津區、邛崍市外，居民原則上居家，非本小區居民不得進入。農村地

區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。小區內不扎堆、不聚集、不逗留，每戶居民每天可安

排１人憑２４小時內核酸陰性證明，在做好自我防護前提下，單獨外出１次就近採買生活物資，

時間控制在２小時內。有外出就醫和其他特殊需求的居民，經居住地社區同意可以出入小區。符

合條件的居民出入小區、進入公共場所、乘坐公共交通均須持２４小時內核酸陰性證明。

另外，四川瀘縣決定，實行臨時性靜態管理。自９月６日凌晨６時起實施，暫定實施４天。

進出瀘縣通道實行交通管制，原則上所有人員和車輛不進入、不離開，因特殊情況並經縣指揮部

批准離開瀘縣的，需持有２４小時內核酸檢測陰性證明。９月６日至９月８日連續三天開展核酸

檢測。



＊財新：３３城「封控」６５００萬人受困＊



《財新》報道，８月以來，全國共有３０座城市累計通報陽性感染者超過１００宗。目前，

共有３３座城市因疫情仍處於部分或全部靜態管理，超過６５００萬居民出行受到不同程度影響

，其中包括了四川成都、西藏拉薩、青海西寧、新疆烏魯木齊、河北石家莊、貴州貴陽、黑龍江

哈爾濱七個省會城市，以及天津一個直轄市。

其中，部分暑期遊熱門城市如海南三亞、青海西寧、新疆烏魯木齊等地自８月以來陸續進入

局部或全域「靜態管理」，至今未解除。（ｃａ）

