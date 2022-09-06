《匯市縱橫－蕭啟洪》美聯儲局的劇本

《匯市縱橫》上周，美匯指數的主要成分歐元在歐洲央行日益強硬的支持下獲得支撐，美元

開始處於不利地位。隨後美國經濟資料走高，ＩＳＭ製造業ＰＭＩ和非農就業數據均好於預期，

美元最終成功收高。



筆者認為在現在這個時候非農資料是否超預期，這個數字已經顯得不是那麼重要，筆者認為

目前關鍵是美國的失業率和勞動參與率，失業率從３﹒５％上到３﹒７％，很可能是個信號，一

是說明，美國勞動力市場的失業率很可能是被低估的，失業率低是因為有大量的潛在勞動者不找

工作造成的，連續４周不找工作的人是不被統計進失業人口的。職位空缺率高也是類似的道理。

但是現在一旦勞動參與率回升，失業率馬上就上去了，分子分母同時增加，意味著勞動力市場並

不像數字看起來的那樣好。



另外一方面也反映了勞動力市場正在按照美聯儲局的劇本發展。包括以後的通脹數據，只要

按著美聯儲局希望的劇本發展，超預期加息的焦慮就會下降。反之就會提升。所以，這個月的就

業數據，不好也不壞，而且單個月的數據特別是就業數據，也不大能夠讓美聯儲局的加息發生逆

轉。但是，對於緩解加息焦慮，確實是會有一些幫助的。至於到底如何加息，我們還要繼續留意

近期鮑威爾講話，以及最重要的９月１３日的ＣＰＩ出來後才能有更多線索。



從美國國債收益率來看，２年期美債收益率到３﹒５％，基本上是基準預期了，短期內很難

繼續大幅上漲或者下跌，但市場對於１０年期美債收益率的看法還是是存在一定分歧的，最近利

差收窄，從基本面來看是對美國經濟衰退的糾偏，但從市場流動性來看，進入９月，美聯儲局是

否在加大拋售力度呢？暫時還不得而知。不過，筆者認為兩者２０ｂｐ的倒掛幅度在接下來的日

子或會繼續擴大。



而歐洲的能源危機，是當下最熱的話題，目前已知的現狀是能源價格確實很難下來，但從德

法等大國表態來看，以及隨著越來越多的市場人士對這輪天然氣管道情況的分析，大家逐漸形成

一個共識就是這個冬天應該是能熬過去。今年雖然俄羅斯對歐洲的天然氣比往年少了很多，但歐

洲整體的天然氣儲存率和往年的平均是差不多。另外例如按照坊間的一些分析，即使北溪管道完

全停了對於這個冬天的天然氣存量的影響不大，更大的影響或許是出現在明年的冬天。



展望本周，經濟日曆相對清淡，大家可以關注一下歐洲央行本周的決議以及美國的ＩＳＭ製

造業資料，看看是否能夠給大家更多的線索。



＊本周策略＊



澳元：早前建議候低於０﹒６８８０水平買入澳元兌美元已成交，更新目標０﹒７０５０，

止蝕０﹒６７２０。



紐元：前周建議候低於０﹒６１６０水平買入紐元兌美元已成交，更新目標０﹒６３６０，

止蝕０﹒６０２０。



加元：上周建議候高於１﹒３１００沽出美元兌加元已成交，目標１﹒２９００，止蝕

１﹒３２５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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