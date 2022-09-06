【新冠肺炎】港府延續現行社交距離措施至９﹒２１，宴會前須快測

《經濟通通訊社６日專訊》香港政府公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊

急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效日期為９月８日至９月２１日。同時因應疫情嚴

峻，政府會嚴格執行各項防疫抗疫管控措施，以進一步遏制疫情，防止醫療系統崩潰，並盡可能

避免需要採取影響較大的收緊措施。



＊預計短期內確診個案繼續高企＊



政府指，本港每日新增個案突破五位數字，大部分涉及傳染力較高的Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒

株ＢＡ﹒４和ＢＡ﹒５亞系，預計短期內個案數字會繼續高企。為管控病毒傳播風險，現階段並

無空間放寬任何社交距離措施，然而考慮到社會及經濟活動的需要，政府決定於下一個１４天周

期維持現行社交距離措施，不作收緊，同時嚴格執行各項抗疫管控措施，包括強制檢測、檢疫隔

離、社交距離、「疫苗通行證」（包括「紅、黃碼」）等。



＊處所負責人須更新掃瞄器流動應用程式＊



有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下

繼續營業。所有人士須於出席宴會前２４小時內進行快速抗原測試，並出示陰性結果照片予餐飲

處所負責人檢查，方可進入處所。有關人士亦可以進入處所前４８小時內獲得的陰性核酸檢測結

果，替代上述快速抗原測試的要求。而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地

方禁止群組聚集等要求亦維持不變。

為有效實施「疫苗通行證」的規定，政府發言人提醒須使用「驗證二維碼掃瞄器」的處所負

責人╱管理人，其掃瞄器的流動應用程式必須已更新至最新版本（４﹒４﹒０或以上版本）。他

們亦應確保相關流動裝置在處所的營業時間內維持網絡連線狀態（透過無線網絡或數據卡均可）

，以準確辨識顧客╱訪客是否屬於被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士。（ｃｌ）



