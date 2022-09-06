【外圍經濟】英倫銀行官員呼籲對通脹採取強而有力的行動

《經濟通通訊社６日專訊》英倫銀行決策官員曼恩（Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｍａｎｎ）呼籲

採取強而有力的行動來遏制通脹，這表明她最早可能在下周支持大幅加息。

經濟師認為，對消費者價格走勢的預期向上偏移已經變得很明顯，官員們不能自滿。曼恩認

為現在必須採取更加有力的行動，以確保這種偏移不會成為常態，要避免依賴更深化、更長期的

萎縮來促使通脹回到目標水平。（ｒｃ）

