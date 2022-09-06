【外圍經濟】英倫銀行官員呼籲對通脹採取強而有力的行動

《經濟通通訊社６日專訊》英倫銀行決策官員曼恩（Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｍａｎｎ）呼籲
採取強而有力的行動來遏制通脹，這表明她最早可能在下周支持大幅加息。
經濟師認為，對消費者價格走勢的預期向上偏移已經變得很明顯，官員們不能自滿。曼恩認
為現在必須採取更加有力的行動，以確保這種偏移不會成為常態，要避免依賴更深化、更長期的
萎縮來促使通脹回到目標水平。（ｒｃ）
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