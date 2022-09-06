【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒８４億元，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社６日專訊》昨日（５日）恒指低開１５３點，報１９２９９點。最高跌

１５３點報１９２９９點，最低跌３８７點報１９０６４點。恒指收報１９２２５點，跌２２６

點或１﹒１６％。

北水全日淨流入２８﹒８４億元，上日淨流出３﹒２２億元。北水淨買入最多的個股依次是

恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣出

最多的依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、小米集團（０１８１０）。

主板成交９８４﹒４億元減少１０﹒７％。其中港股通成交２７３﹒１億元，佔總成交

２７﹒７％。

恒生中國企業跌１﹒５３％報６７﹒１４元，北水淨買入１０﹒４億元；騰訊控股跌

２﹒９２％報３１９元，北水淨買入３﹒７億元；新東方在綫跌１５﹒８８％報２８﹒６元，北

水淨買入３﹒４億元。

美團跌１﹒４８％報１７３﹒６元，北水淨賣出２﹒５億元；中國海洋石油升２﹒４８％報

１０﹒７４元，北水淨賣出２﹒２億元；小米集團跌２﹒６９％報１０﹒８６元，北水淨賣出

１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） １０﹒３７

騰訊控股 （００７００） ３﹒６９

新東方在綫 （０１７９７） ３﹒３９

中國移動 （００９４１） ２﹒８２

兗礦能源 （０１１７１） ２﹒３４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －２﹒５４

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒２４

小米集團 （０１８１０） －１﹒６３

吉利汽車 （００１７５） －１﹒３５

藥明生物 （０２２６９） －１﹒２７

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