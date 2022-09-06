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06/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒８４億元，買恒生國企沽美團

　　《經濟通通訊社６日專訊》昨日（５日）恒指低開１５３點，報１９２９９點。最高跌
１５３點報１９２９９點，最低跌３８７點報１９０６４點。恒指收報１９２２５點，跌２２６
點或１﹒１６％。
　　北水全日淨流入２８﹒８４億元，上日淨流出３﹒２２億元。北水淨買入最多的個股依次是
恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交９８４﹒４億元減少１０﹒７％。其中港股通成交２７３﹒１億元，佔總成交
２７﹒７％。
　　恒生中國企業跌１﹒５３％報６７﹒１４元，北水淨買入１０﹒４億元；騰訊控股跌
２﹒９２％報３１９元，北水淨買入３﹒７億元；新東方在綫跌１５﹒８８％報２８﹒６元，北
水淨買入３﹒４億元。
　　美團跌１﹒４８％報１７３﹒６元，北水淨賣出２﹒５億元；中國海洋石油升２﹒４８％報
１０﹒７４元，北水淨賣出２﹒２億元；小米集團跌２﹒６９％報１０﹒８６元，北水淨賣出
１﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１０﹒３７
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒６９
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　３﹒３９
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒８２
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　　２﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒５４
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒２４
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－１﹒６３
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－１﹒３５
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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