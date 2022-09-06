《日入而息》傳瀋陽國企接手恒大所持盛京股權，港現首宗猴痘個案

《今天重點》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
傳瀋陽國資企業接手恒大（０３３３３）所持盛京銀行股權
騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５２億元；騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ獲
准減持Ｐｒｏｓｕｓ股份
李家超稱８月至今有２０名兒童重症個案，籲盡快打針；李家超回應放寬酒店檢疫，指需按實際
情況強調不躺平；李家超稱對五歲男童死亡感難過，盡快完成強制舉報虐兒立法
３０歲抵港男子感染猴痘，入住檢疫酒店出現皮疹徵狀
本港新增９３７３宗確診，再多９宗死亡個案；學校呈報１５１６宗個案，４５間學校５４班須
停課
港府延續現行社交距離措施至９﹒２１，宴會前須快測
疫情嚴峻，今年國慶煙花匯演取消
瀘定地震已造成６６人遇難１５人失聯，傷員１７５人；習近平稱搶救生命為首要任務；據報震
中兩酒店基本全塌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《即日市況》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒指全日低收２２點報１９２０２，科指高收２點報４０６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《深滬股市》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬指收升１﹒３６％成交增，人行保匯工業、地產股漲
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元匯價》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐元０﹒９９失而復得，不排除短線反彈
歐元最新報０﹒９９５５╱５７，日圓最新報１４１﹒６１╱６４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
陽光房地產基金（００４３５）全年轉虧為盈賺１億，派息１２﹒８仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人工智能軟件公司北京第四範式擬在港上市
德琪（０６９９６）確認業務經營保持正常，不悉股價波動原
因
賽生（０６６００）肺癌藥ＩＩＩ臨床研究在華完成首例患者
給藥
渣打（０２８８８）倫敦再斥８０７０萬元回購逾１４９萬股
億和控股（００８３８）與比亞迪汽車戰略合作，供應車身結
構部件
加科思（０１１６７）肺癌藥ＩＩ期臨床研究獲國家藥監局批
准
旭日企業（００３９３）共斥７３５４萬元投資中行、建行股
份；１９５４萬元購工商銀行（０１３９８）５００萬股
三葉草生物（０２１９７）在研新冠疫苗臨床試驗顯示比滅活
疫苗更優中和抗體
傳復星國際（００６５６）折讓１５％配售復星旅文股份，集
資約２﹒４億元
據報字節跳動上海杭州遊戲業務裁員數百人
電盈（００００８）重視客戶資料保密，已解僱涉受賄致洩漏
客戶資料員工
騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５２億元；
騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ獲准減持Ｐｒｏｓｕｓ股份
茂宸集團（００２７３）接獲主要股東確認不接受要約意向
新創建（００６５９）購高速４０％交易方改龍光交通，作價
不變
法拉帝（０９６３８）自第二季起新訂單量按年增約５０％
吉利汽車（００１７５）８月銷量按年升３９％至１２﹒２６
萬部
３香港表示兩個月內回收逾６﹒５公噸廢鉛酸電池
中海外（００６８８）８月合約物業銷售金額跌１０﹒１％至
２２５﹒０７億元人民幣
中銀香港（０２３８８）為中海外安排首筆與可持續發展表現
掛勾俱樂部貸款
巴西出口投資促進局夥阿里巴巴（０９９８８）推動跨境電子
貿易
農業銀行（０１２８８）張青松辭任副董事長、執行董事及行
長等職位
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
招商證券（０６０９９）財顧報告誤導性陳述遭中證監行政處
罰
保利置業（００１１９）首８月合同銷售按年跌３５％至２３
８億元人民幣
榮昌生物（０９９９５）再購青島銀行理財產品共涉５５００
萬元人民幣
東莞農商銀行（０９８８９）副行長陳偉遭免職
中國銀河（００６８８１）發債籌５０億元人民幣補充營運資
金
首惠產業金融（００７３０）提早終止與首鋼控股服務總協議
中國海外宏洋（０００８１）８月合約銷售額按年跌約４０％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
旭輝（００８８４）棄售炮台山項目予控股股東，轉售合作夥伴宏安及匯集基金；８月合同銷售
金額按年跌近２５％至約１５１億元人民幣
麥迪衛康（０２１５９）智慧專病機器人與數字醫療聯合研發中心亮相內地服貿會
廣匯寶信（０１２９３）王新明辭任執行董事及總裁職務，鮑鄉誼接任
建業地產（００８３２）首八個月物業合同銷售額跌５４％
傳瀋陽國資企業接手恒大所持盛京銀行股權
雅居樂（０３３８３）８月預售金額５０﹒５億元人民幣，按年跌４０﹒８％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
光大永明人壽違規接受信用卡還保單貸款被罰２０萬元
人行官員表示建議通過戶籍制度改革提高經濟潛在增長率；張
青松獲任命為人行副行長，毛盛勇為統計局副局長
滬媒體曝光共享單車「扣車」產業鏈
中國企業５００強揭榜，營收總規模首破１００萬億元
發改委本周四投放今年第一批中央凍豬肉儲備
人行續３０日２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量
２０２５年上海智能網聯車產業規模力爭達到五千億元
上海臨港將建立智能網聯車產品准入制度
方星海稱推動ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ參與中國期貨市場
內地農村產權交易所首次實現數字人民幣分紅
苗圩稱今年或提前三年達新能源車２５％滲透率目標
內地銅業大亨陷財務危機，工銀標準取走部分銅庫存
華為Ｍａｔｅ５０價格曝光，最貴１２９８８元人幣；華為Ｍ
ａｔｅ ５０系列將具備「北斗衛星消息」技術；華為發布Ａ
ＩＴＯ首款純電車型問界Ｍ５ ＥＶ
油價止步五連跌，汽、柴油每噸提高１９０和１８５元
上海創意和設計產業蓬勃發展，年均增長率超１０％
克里再促中國恢復氣候雙邊商談，以避免全球變暖危機
工信部表示推動萬家企業建設５Ｇ全連接工廠
寧德時代匈牙利工廠項目正式啟動，斥資逾７３億歐元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《寶島快訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升０﹒１１％，報１４６７７﹒２０點
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
胡志偉朱凱廸等認顛覆罪今出庭應訊，控方冀審結後判刑
孫東稱政府正以不同措施強化香港整體網絡安全
孫玉菡稱本月舉行多場諮詢，盡快就強制舉報虐兒提交法案
李家超稱對五歲男童死亡感難過，盡快完成強制舉報虐兒立法
蕭定一遭入稟申請破產，高院排期１１﹒１聆訊
運輸署進行交通習慣調查，涵蓋赴北區及大灣區意向
林卓廷涉違立法會特權法，今撤保釋申請續還柙
警務處與科技園公司簽ＭＯＵ推動數碼警政及培育創科人
政府擬解散屋邨互委會，黃國冀當局採納改革或替補方案
證監會表示香港資產管理業錄顯著增長，虛擬資產正進入主流
金融體系
深股通額度全日淨流走２０億元，外資連續四日淨流出；滬股
通額度全日用７億元，外資淨流出３９億元
差估署表示首７個月達標全年落成量約５８％
市建局土瓜灣榮光街╱崇安街項目招標，下月６日截標
經絡料加息前銀行將陸續上調封頂位以保持利潤
富途證券夥富蘭克林鄧普頓首推風險為本標準投資組合
據報安永同意分拆審計和諮詢業務，合夥人料人均獲百萬美元
報酬
明年中學文憑試下周二起接受報名，學校考生繼續由政府代繳
考試費
公大前院長及課程總監涉串謀索取利益罪成
江碧彤獲委任為香港花旗銀行總經理
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《內房困局》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中債增信擔保美的置業成功發行１０億元人民幣中票
佳兆業（０１６３８）傳第四季敲定離岸債務重組路線圖
奧園債券通過增加７工作日寬限期及部分兌付本金議案
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《四川地震》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
四川財政緊急調撥抗震救災專項資金１﹒５億元
四川銀保監局表示全力做好地震抗震救災金融服務工作
瀘定地震已造成６６人遇難１５人失聯，傷員１７５人；習近
平稱搶救生命為首要任務；據報震中兩酒店基本全塌
通威股份等多家四川業務公司報平安，生產經營正常
阿里、寧德時代、五糧液及小米等公司向地震災區捐款
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國際要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
熱浪侵襲，加州用電量飆升至多年來的最高水平
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《外圍經濟》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
俄羅斯或面臨衰退，政府內部報告不樂觀
德國保留兩核電站以緩解能源危機
歐洲央行加息，歐洲各國政府或減少現金儲備
澳洲央行宣布加息０﹒５厘，指標利率升至７年高位
英倫銀行官員呼籲對通脹採取強而有力的行動
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《新冠肺炎》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增９３７３宗確診，再多９宗死亡個案
學校呈報１５１６宗個案，４５間學校５４班須停課
３０歲抵港男子感染猴痘，入住檢疫酒店出現皮疹徵狀
港府延續現行社交距離措施至９﹒２１，宴會前須快測
疫情嚴峻，今年國慶煙花匯演取消
上海兩區於今日及周四開展全區全員核酸篩查
全國昨增本土感染１４９９宗，深圳各區分級解封
北京化工大學昌平校區增１例本土確診、５例核酸初陽
台灣新增３﹒６萬例新冠本土個案，增２１例死亡
李家超稱８月至今有２０名兒童重症個案，籲盡快打針；李家
超回應放寬酒店檢疫，指需按實際情況強調不躺平
梁子超稱正值疫情交替，仍需一段時間才有見頂訊號
食環警方巡千間酒吧食肆，２２間違規處所罰暫停晚市
劉宇隆稱若接種率理想，明年中望走出疫情毋須再打針
涉濫發逾６千張「免針紙」，元朗診所六旬女醫生被捕
夏寶龍現身珠海，大讚賀一誠迎難而上、澳門居民配合
醫管局提醒員工不應安排或參與聚會
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動