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即市新聞

06/09/2022 19:29

《日入而息》傳瀋陽國企接手恒大所持盛京股權，港現首宗猴痘個案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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傳瀋陽國資企業接手恒大（０３３３３）所持盛京銀行股權　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５２億元；騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ獲
准減持Ｐｒｏｓｕｓ股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱８月至今有２０名兒童重症個案，籲盡快打針；李家超回應放寬酒店檢疫，指需按實際
情況強調不躺平；李家超稱對五歲男童死亡感難過，盡快完成強制舉報虐兒立法　　　　　　　
３０歲抵港男子感染猴痘，入住檢疫酒店出現皮疹徵狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增９３７３宗確診，再多９宗死亡個案；學校呈報１５１６宗個案，４５間學校５４班須
停課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府延續現行社交距離措施至９﹒２１，宴會前須快測　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疫情嚴峻，今年國慶煙花匯演取消　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瀘定地震已造成６６人遇難１５人失聯，傷員１７５人；習近平稱搶救生命為首要任務；據報震
中兩酒店基本全塌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收２２點報１９２０２，科指高收２點報４０６６
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬指收升１﹒３６％成交增，人行保匯工業、地產股漲　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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歐元０﹒９９失而復得，不排除短線反彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報０﹒９９５５╱５７，日圓最新報１４１﹒６１╱６４　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　陽光房地產基金（００４３５）全年轉虧為盈賺１億，派息１２﹒８仙
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　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　人工智能軟件公司北京第四範式擬在港上市　　　　　　　　
　　德琪（０６９９６）確認業務經營保持正常，不悉股價波動原
　　因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　賽生（０６６００）肺癌藥ＩＩＩ臨床研究在華完成首例患者
　　給藥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　渣打（０２８８８）倫敦再斥８０７０萬元回購逾１４９萬股
　　億和控股（００８３８）與比亞迪汽車戰略合作，供應車身結
　　構部件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　加科思（０１１６７）肺癌藥ＩＩ期臨床研究獲國家藥監局批
　　准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　旭日企業（００３９３）共斥７３５４萬元投資中行、建行股
　　份；１９５４萬元購工商銀行（０１３９８）５００萬股　　
　　三葉草生物（０２１９７）在研新冠疫苗臨床試驗顯示比滅活
　　疫苗更優中和抗體　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳復星國際（００６５６）折讓１５％配售復星旅文股份，集
　　資約２﹒４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報字節跳動上海杭州遊戲業務裁員數百人　　　　　　　　
　　電盈（００００８）重視客戶資料保密，已解僱涉受賄致洩漏
　　客戶資料員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５２億元；
　　騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ獲准減持Ｐｒｏｓｕｓ股份　
　　茂宸集團（００２７３）接獲主要股東確認不接受要約意向　
　　新創建（００６５９）購高速４０％交易方改龍光交通，作價
　　不變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　法拉帝（０９６３８）自第二季起新訂單量按年增約５０％　
　　吉利汽車（００１７５）８月銷量按年升３９％至１２﹒２６
　　萬部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　３香港表示兩個月內回收逾６﹒５公噸廢鉛酸電池　　　　　
　　中海外（００６８８）８月合約物業銷售金額跌１０﹒１％至
　　２２５﹒０７億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）為中海外安排首筆與可持續發展表現
　　掛勾俱樂部貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　巴西出口投資促進局夥阿里巴巴（０９９８８）推動跨境電子
　　貿易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　農業銀行（０１２８８）張青松辭任副董事長、執行董事及行
　　長等職位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　招商證券（０６０９９）財顧報告誤導性陳述遭中證監行政處
　　罰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　保利置業（００１１９）首８月合同銷售按年跌３５％至２３
　　８億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　榮昌生物（０９９９５）再購青島銀行理財產品共涉５５００
　　萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東莞農商銀行（０９８８９）副行長陳偉遭免職　　　　　　
　　中國銀河（００６８８１）發債籌５０億元人民幣補充營運資
　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　首惠產業金融（００７３０）提早終止與首鋼控股服務總協議
　　中國海外宏洋（０００８１）８月合約銷售額按年跌約４０％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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旭輝（００８８４）棄售炮台山項目予控股股東，轉售合作夥伴宏安及匯集基金；８月合同銷售
金額按年跌近２５％至約１５１億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
麥迪衛康（０２１５９）智慧專病機器人與數字醫療聯合研發中心亮相內地服貿會　　　　　　
廣匯寶信（０１２９３）王新明辭任執行董事及總裁職務，鮑鄉誼接任　　　　　　　　　　　
建業地產（００８３２）首八個月物業合同銷售額跌５４％　　　　　　　　　　　　　　　　
傳瀋陽國資企業接手恒大所持盛京銀行股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雅居樂（０３３８３）８月預售金額５０﹒５億元人民幣，按年跌４０﹒８％　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　光大永明人壽違規接受信用卡還保單貸款被罰２０萬元　　　
　　人行官員表示建議通過戶籍制度改革提高經濟潛在增長率；張
　　青松獲任命為人行副行長，毛盛勇為統計局副局長　　　　　
　　滬媒體曝光共享單車「扣車」產業鏈　　　　　　　　　　　
　　中國企業５００強揭榜，營收總規模首破１００萬億元　　　
　　發改委本周四投放今年第一批中央凍豬肉儲備　　　　　　　
　　人行續３０日２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量　　　
　　２０２５年上海智能網聯車產業規模力爭達到五千億元　　　
　　上海臨港將建立智能網聯車產品准入制度　　　　　　　　　
　　方星海稱推動ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ參與中國期貨市場　　　
　　內地農村產權交易所首次實現數字人民幣分紅　　　　　　　
　　苗圩稱今年或提前三年達新能源車２５％滲透率目標　　　　
　　內地銅業大亨陷財務危機，工銀標準取走部分銅庫存　　　　
　　華為Ｍａｔｅ５０價格曝光，最貴１２９８８元人幣；華為Ｍ
　　ａｔｅ　５０系列將具備「北斗衛星消息」技術；華為發布Ａ
　　ＩＴＯ首款純電車型問界Ｍ５　ＥＶ　　　　　　　　　　　
　　油價止步五連跌，汽、柴油每噸提高１９０和１８５元　　　
　　上海創意和設計產業蓬勃發展，年均增長率超１０％　　　　
　　克里再促中國恢復氣候雙邊商談，以避免全球變暖危機　　　
　　工信部表示推動萬家企業建設５Ｇ全連接工廠　　　　　　　
　　寧德時代匈牙利工廠項目正式啟動，斥資逾７３億歐元　　　
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　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒１１％，報１４６７７﹒２０點　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　胡志偉朱凱廸等認顛覆罪今出庭應訊，控方冀審結後判刑　　
　　孫東稱政府正以不同措施強化香港整體網絡安全　　　　　　
　　孫玉菡稱本月舉行多場諮詢，盡快就強制舉報虐兒提交法案　
　　李家超稱對五歲男童死亡感難過，盡快完成強制舉報虐兒立法
　　蕭定一遭入稟申請破產，高院排期１１﹒１聆訊　　　　　　
　　運輸署進行交通習慣調查，涵蓋赴北區及大灣區意向　　　　
　　林卓廷涉違立法會特權法，今撤保釋申請續還柙　　　　　　
　　警務處與科技園公司簽ＭＯＵ推動數碼警政及培育創科人　　
　　政府擬解散屋邨互委會，黃國冀當局採納改革或替補方案　　
　　證監會表示香港資產管理業錄顯著增長，虛擬資產正進入主流
　　金融體系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　深股通額度全日淨流走２０億元，外資連續四日淨流出；滬股
　　通額度全日用７億元，外資淨流出３９億元　　　　　　　　
　　差估署表示首７個月達標全年落成量約５８％　　　　　　　
　　市建局土瓜灣榮光街╱崇安街項目招標，下月６日截標　　　
　　經絡料加息前銀行將陸續上調封頂位以保持利潤　　　　　　
　　富途證券夥富蘭克林鄧普頓首推風險為本標準投資組合　　　
　　據報安永同意分拆審計和諮詢業務，合夥人料人均獲百萬美元
　　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　明年中學文憑試下周二起接受報名，學校考生繼續由政府代繳
　　考試費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　公大前院長及課程總監涉串謀索取利益罪成　　　　　　　　
　　江碧彤獲委任為香港花旗銀行總經理　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　中債增信擔保美的置業成功發行１０億元人民幣中票　　　　
　　佳兆業（０１６３８）傳第四季敲定離岸債務重組路線圖　　
　　奧園債券通過增加７工作日寬限期及部分兌付本金議案　　　
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　　　　　　　　　　　　《四川地震》　
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　　四川財政緊急調撥抗震救災專項資金１﹒５億元　　　　　　
　　四川銀保監局表示全力做好地震抗震救災金融服務工作　　　
　　瀘定地震已造成６６人遇難１５人失聯，傷員１７５人；習近
　　平稱搶救生命為首要任務；據報震中兩酒店基本全塌　　　　
　　通威股份等多家四川業務公司報平安，生產經營正常　　　　
　　阿里、寧德時代、五糧液及小米等公司向地震災區捐款　　　
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　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　熱浪侵襲，加州用電量飆升至多年來的最高水平　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　俄羅斯或面臨衰退，政府內部報告不樂觀　　　　　　　　　
　　德國保留兩核電站以緩解能源危機　　　　　　　　　　　　
　　歐洲央行加息，歐洲各國政府或減少現金儲備　　　　　　　
　　澳洲央行宣布加息０﹒５厘，指標利率升至７年高位　　　　
　　英倫銀行官員呼籲對通脹採取強而有力的行動　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增９３７３宗確診，再多９宗死亡個案　　　　　　　
　　學校呈報１５１６宗個案，４５間學校５４班須停課　　　　
　　３０歲抵港男子感染猴痘，入住檢疫酒店出現皮疹徵狀　　　
　　港府延續現行社交距離措施至９﹒２１，宴會前須快測　　　
　　疫情嚴峻，今年國慶煙花匯演取消　　　　　　　　　　　　
　　上海兩區於今日及周四開展全區全員核酸篩查　　　　　　　
　　全國昨增本土感染１４９９宗，深圳各區分級解封　　　　　
　　北京化工大學昌平校區增１例本土確診、５例核酸初陽　　　
　　台灣新增３﹒６萬例新冠本土個案，增２１例死亡　　　　　
　　李家超稱８月至今有２０名兒童重症個案，籲盡快打針；李家
　　超回應放寬酒店檢疫，指需按實際情況強調不躺平　　　　　
　　梁子超稱正值疫情交替，仍需一段時間才有見頂訊號　　　　
　　食環警方巡千間酒吧食肆，２２間違規處所罰暫停晚市　　　
　　劉宇隆稱若接種率理想，明年中望走出疫情毋須再打針　　　
　　涉濫發逾６千張「免針紙」，元朗診所六旬女醫生被捕　　　
　　夏寶龍現身珠海，大讚賀一誠迎難而上、澳門居民配合　　　
　　醫管局提醒員工不應安排或參與聚會　　　　　　　　　　　
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