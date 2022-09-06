《日入而息》傳瀋陽國企接手恒大所持盛京股權，港現首宗猴痘個案

《今天重點》

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傳瀋陽國資企業接手恒大（０３３３３）所持盛京銀行股權

騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５２億元；騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ獲

准減持Ｐｒｏｓｕｓ股份

李家超稱８月至今有２０名兒童重症個案，籲盡快打針；李家超回應放寬酒店檢疫，指需按實際

情況強調不躺平；李家超稱對五歲男童死亡感難過，盡快完成強制舉報虐兒立法

３０歲抵港男子感染猴痘，入住檢疫酒店出現皮疹徵狀

本港新增９３７３宗確診，再多９宗死亡個案；學校呈報１５１６宗個案，４５間學校５４班須

停課

港府延續現行社交距離措施至９﹒２１，宴會前須快測

疫情嚴峻，今年國慶煙花匯演取消

瀘定地震已造成６６人遇難１５人失聯，傷員１７５人；習近平稱搶救生命為首要任務；據報震

中兩酒店基本全塌

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《即日市況》

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恒指全日低收２２點報１９２０２，科指高收２點報４０６６

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《深滬股市》

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滬指收升１﹒３６％成交增，人行保匯工業、地產股漲

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《美元匯價》

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歐元０﹒９９失而復得，不排除短線反彈

歐元最新報０﹒９９５５╱５７，日圓最新報１４１﹒６１╱６４

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《公司業績》

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陽光房地產基金（００４３５）全年轉虧為盈賺１億，派息１２﹒８仙

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《公司資訊》

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人工智能軟件公司北京第四範式擬在港上市

德琪（０６９９６）確認業務經營保持正常，不悉股價波動原

因

賽生（０６６００）肺癌藥ＩＩＩ臨床研究在華完成首例患者

給藥

渣打（０２８８８）倫敦再斥８０７０萬元回購逾１４９萬股

億和控股（００８３８）與比亞迪汽車戰略合作，供應車身結

構部件

加科思（０１１６７）肺癌藥ＩＩ期臨床研究獲國家藥監局批

准

旭日企業（００３９３）共斥７３５４萬元投資中行、建行股

份；１９５４萬元購工商銀行（０１３９８）５００萬股

三葉草生物（０２１９７）在研新冠疫苗臨床試驗顯示比滅活

疫苗更優中和抗體

傳復星國際（００６５６）折讓１５％配售復星旅文股份，集

資約２﹒４億元

據報字節跳動上海杭州遊戲業務裁員數百人

電盈（００００８）重視客戶資料保密，已解僱涉受賄致洩漏

客戶資料員工

騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５２億元；

騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ獲准減持Ｐｒｏｓｕｓ股份

茂宸集團（００２７３）接獲主要股東確認不接受要約意向

新創建（００６５９）購高速４０％交易方改龍光交通，作價

不變

法拉帝（０９６３８）自第二季起新訂單量按年增約５０％

吉利汽車（００１７５）８月銷量按年升３９％至１２﹒２６

萬部

３香港表示兩個月內回收逾６﹒５公噸廢鉛酸電池

中海外（００６８８）８月合約物業銷售金額跌１０﹒１％至

２２５﹒０７億元人民幣

中銀香港（０２３８８）為中海外安排首筆與可持續發展表現

掛勾俱樂部貸款

巴西出口投資促進局夥阿里巴巴（０９９８８）推動跨境電子

貿易

農業銀行（０１２８８）張青松辭任副董事長、執行董事及行

長等職位

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《國企紅籌》

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招商證券（０６０９９）財顧報告誤導性陳述遭中證監行政處

罰

保利置業（００１１９）首８月合同銷售按年跌３５％至２３

８億元人民幣

榮昌生物（０９９９５）再購青島銀行理財產品共涉５５００

萬元人民幣

東莞農商銀行（０９８８９）副行長陳偉遭免職

中國銀河（００６８８１）發債籌５０億元人民幣補充營運資

金

首惠產業金融（００７３０）提早終止與首鋼控股服務總協議

中國海外宏洋（０００８１）８月合約銷售額按年跌約４０％

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《神州民企》

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旭輝（００８８４）棄售炮台山項目予控股股東，轉售合作夥伴宏安及匯集基金；８月合同銷售

金額按年跌近２５％至約１５１億元人民幣

麥迪衛康（０２１５９）智慧專病機器人與數字醫療聯合研發中心亮相內地服貿會

廣匯寶信（０１２９３）王新明辭任執行董事及總裁職務，鮑鄉誼接任

建業地產（００８３２）首八個月物業合同銷售額跌５４％

傳瀋陽國資企業接手恒大所持盛京銀行股權

雅居樂（０３３８３）８月預售金額５０﹒５億元人民幣，按年跌４０﹒８％

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《中國要聞》

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光大永明人壽違規接受信用卡還保單貸款被罰２０萬元

人行官員表示建議通過戶籍制度改革提高經濟潛在增長率；張

青松獲任命為人行副行長，毛盛勇為統計局副局長

滬媒體曝光共享單車「扣車」產業鏈

中國企業５００強揭榜，營收總規模首破１００萬億元

發改委本周四投放今年第一批中央凍豬肉儲備

人行續３０日２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量

２０２５年上海智能網聯車產業規模力爭達到五千億元

上海臨港將建立智能網聯車產品准入制度

方星海稱推動ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ參與中國期貨市場

內地農村產權交易所首次實現數字人民幣分紅

苗圩稱今年或提前三年達新能源車２５％滲透率目標

內地銅業大亨陷財務危機，工銀標準取走部分銅庫存

華為Ｍａｔｅ５０價格曝光，最貴１２９８８元人幣；華為Ｍ

ａｔｅ ５０系列將具備「北斗衛星消息」技術；華為發布Ａ

ＩＴＯ首款純電車型問界Ｍ５ ＥＶ

油價止步五連跌，汽、柴油每噸提高１９０和１８５元

上海創意和設計產業蓬勃發展，年均增長率超１０％

克里再促中國恢復氣候雙邊商談，以避免全球變暖危機

工信部表示推動萬家企業建設５Ｇ全連接工廠

寧德時代匈牙利工廠項目正式啟動，斥資逾７３億歐元

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１１％，報１４６７７﹒２０點

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《其他消息》

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胡志偉朱凱廸等認顛覆罪今出庭應訊，控方冀審結後判刑

孫東稱政府正以不同措施強化香港整體網絡安全

孫玉菡稱本月舉行多場諮詢，盡快就強制舉報虐兒提交法案

李家超稱對五歲男童死亡感難過，盡快完成強制舉報虐兒立法

蕭定一遭入稟申請破產，高院排期１１﹒１聆訊

運輸署進行交通習慣調查，涵蓋赴北區及大灣區意向

林卓廷涉違立法會特權法，今撤保釋申請續還柙

警務處與科技園公司簽ＭＯＵ推動數碼警政及培育創科人

政府擬解散屋邨互委會，黃國冀當局採納改革或替補方案

證監會表示香港資產管理業錄顯著增長，虛擬資產正進入主流

金融體系

深股通額度全日淨流走２０億元，外資連續四日淨流出；滬股

通額度全日用７億元，外資淨流出３９億元

差估署表示首７個月達標全年落成量約５８％

市建局土瓜灣榮光街╱崇安街項目招標，下月６日截標

經絡料加息前銀行將陸續上調封頂位以保持利潤

富途證券夥富蘭克林鄧普頓首推風險為本標準投資組合

據報安永同意分拆審計和諮詢業務，合夥人料人均獲百萬美元

報酬

明年中學文憑試下周二起接受報名，學校考生繼續由政府代繳

考試費

公大前院長及課程總監涉串謀索取利益罪成

江碧彤獲委任為香港花旗銀行總經理

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《內房困局》

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中債增信擔保美的置業成功發行１０億元人民幣中票

佳兆業（０１６３８）傳第四季敲定離岸債務重組路線圖

奧園債券通過增加７工作日寬限期及部分兌付本金議案

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《四川地震》

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四川財政緊急調撥抗震救災專項資金１﹒５億元

四川銀保監局表示全力做好地震抗震救災金融服務工作

瀘定地震已造成６６人遇難１５人失聯，傷員１７５人；習近

平稱搶救生命為首要任務；據報震中兩酒店基本全塌

通威股份等多家四川業務公司報平安，生產經營正常

阿里、寧德時代、五糧液及小米等公司向地震災區捐款

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《國際要聞》

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熱浪侵襲，加州用電量飆升至多年來的最高水平

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《外圍經濟》

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俄羅斯或面臨衰退，政府內部報告不樂觀

德國保留兩核電站以緩解能源危機

歐洲央行加息，歐洲各國政府或減少現金儲備

澳洲央行宣布加息０﹒５厘，指標利率升至７年高位

英倫銀行官員呼籲對通脹採取強而有力的行動

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《新冠肺炎》

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本港新增９３７３宗確診，再多９宗死亡個案

學校呈報１５１６宗個案，４５間學校５４班須停課

３０歲抵港男子感染猴痘，入住檢疫酒店出現皮疹徵狀

港府延續現行社交距離措施至９﹒２１，宴會前須快測

疫情嚴峻，今年國慶煙花匯演取消

上海兩區於今日及周四開展全區全員核酸篩查

全國昨增本土感染１４９９宗，深圳各區分級解封

北京化工大學昌平校區增１例本土確診、５例核酸初陽

台灣新增３﹒６萬例新冠本土個案，增２１例死亡

李家超稱８月至今有２０名兒童重症個案，籲盡快打針；李家

超回應放寬酒店檢疫，指需按實際情況強調不躺平

梁子超稱正值疫情交替，仍需一段時間才有見頂訊號

食環警方巡千間酒吧食肆，２２間違規處所罰暫停晚市

劉宇隆稱若接種率理想，明年中望走出疫情毋須再打針

涉濫發逾６千張「免針紙」，元朗診所六旬女醫生被捕

夏寶龍現身珠海，大讚賀一誠迎難而上、澳門居民配合

醫管局提醒員工不應安排或參與聚會

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