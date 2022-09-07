《日出而作》美股納指連跌七日，美債倒掛經濟衰退風險大

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３１１４５﹒３０ 跌 －１７３﹒１４ －０﹒５５％

標普５００ ３９０８﹒１９ 跌 －１６﹒０７ －０﹒４１％

納斯達克 １１５４４﹒９１ 跌 －８５﹒９６ －０﹒７４％

倫敦富時１００ ７３００﹒４４ 升 １３﹒０１ ０﹒１８％

法蘭克福ＤＡＸ １２８７１﹒４４ 升 １１０﹒６６ ０﹒８７％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６１０４﹒６１ 升 １１﹒３９ ０﹒１９％

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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４３﹒２８４８，歐元兌

美元０﹒９８９４



《公司業績》

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克莉絲汀（０１２１０）中期虧損增至７２５１萬人幣不派息，今復牌

卡森國際（００４９６）９８８２萬人幣售浙江廠料賺１７９０萬人幣

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《公司資訊》

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渣打（０２８８８）倫敦再斥８１０６萬元回購逾１４８萬股

光控精技（０３３０２）４１２萬坡元投資蔬果種植商４９％股權

星星集團（０１５６０）獲４０００萬元循環貸款

中國智能健康（００３４８）每手改１萬股，本月２９日起生效

中泛控股（００７１５）主席兼行政總裁韓曉辭任，執董劉國升接任

萬威科技（００１６７）全資附屬遭提清盤呈請，涉未還近６萬美元

復星文旅（０１９９２）控股股東復星國際（６５６）沽２８００萬股

中石油（００８５７）控股股東劃轉市值１０３億人幣Ａ股予中石化集團

金粵控股（０００７０）執董林益文辭職調任，張伊煒接任

青建國際（０１２４０）獲兩過渡性房屋建築合約料涉５億元

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《國企紅籌》

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東江環保（００８９５）建議發Ａ股申請審查被中止

中國金茂（００８１７）８月銷售額１６５億人幣，同比升１５％

京投軌道交通（０１５２２）中標４﹒２億人幣項目

復星醫藥（０２１９６）董事連高層今起購最少４６萬股

四威科技（０１２０２）２董事辭任，委２人接任

鄭煤機（００５６４）附屬電控獲９億人幣增資，續持控股

騰訊（００７００）將斥３億歐元增持法國遊戲公司育碧持股至９﹒９９％

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《神州民企》

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海吉亞（０６０７８）千五萬人幣向主席父女增持開遠解化醫院股權

億達中國（０３６３９）售物業開發附屬，蝕５７１０萬人幣

正榮地產（０６１５８）８月銷售額１７億人幣，同比跌８５％

中國天化工（００３６２）附屬牡丹江佳日熱電遭當局接管營運

中原建業（０９９８２）８月銷售額１３億人幣，同比跌４９％

融信中國（０３３０１）８月銷售額近２７億人幣，同比跌７６％

德信中國（０２０１９）８月銷售額２９億人幣，同比跌５０％

綠城（０３９００）８月銷售額１９８億人幣跌３１％

思摩爾（０６９６９）兩執董８２３８萬增持６３４萬股

和泓服務（０６０９３）斥１億人幣全購重慶物管商

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《中國要聞》

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習近平表示健全關鍵核心技術攻關舉國體制

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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日圓兌美元一度失守１４３，再破２４年新低

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《大國博弈》

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拜登表示若習近平出席１１月Ｇ２０峰會，將與對方會面

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《新冠肺炎》

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上海昨增１例社會

面病例，靜安漢庭

酒店升為高風險區

北京增１４例確診

，北京化工大學昌

平校區佔１３例

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《英國新揆》

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拜登致電英國新首

相卓慧思，討論「

中俄伊威脅」

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《虛幣世界》

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市場憂慮聯儲派鷹

，比特幣跌穿１９

０００美元

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《其他消息》

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前公大院長與課程

總監索賄罪成，校

方稱有嚴謹指引處

理利益申報

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