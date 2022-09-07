《日出而作》美股納指連跌七日，美債倒掛經濟衰退風險大

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３１１４５﹒３０ 跌 －１７３﹒１４ －０﹒５５％
標普５００ ３９０８﹒１９ 跌 －１６﹒０７ －０﹒４１％
納斯達克 １１５４４﹒９１ 跌 －８５﹒９６ －０﹒７４％
倫敦富時１００ ７３００﹒４４ 升 １３﹒０１ ０﹒１８％
法蘭克福ＤＡＸ １２８７１﹒４４ 升 １１０﹒６６ ０﹒８７％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６１０４﹒６１ 升 １１﹒３９ ０﹒１９％
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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４３﹒２８４８，歐元兌
美元０﹒９８９４
《公司業績》
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克莉絲汀（０１２１０）中期虧損增至７２５１萬人幣不派息，今復牌
卡森國際（００４９６）９８８２萬人幣售浙江廠料賺１７９０萬人幣
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《公司資訊》
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渣打（０２８８８）倫敦再斥８１０６萬元回購逾１４８萬股
光控精技（０３３０２）４１２萬坡元投資蔬果種植商４９％股權
星星集團（０１５６０）獲４０００萬元循環貸款
中國智能健康（００３４８）每手改１萬股，本月２９日起生效
中泛控股（００７１５）主席兼行政總裁韓曉辭任，執董劉國升接任
萬威科技（００１６７）全資附屬遭提清盤呈請，涉未還近６萬美元
復星文旅（０１９９２）控股股東復星國際（６５６）沽２８００萬股
中石油（００８５７）控股股東劃轉市值１０３億人幣Ａ股予中石化集團
金粵控股（０００７０）執董林益文辭職調任，張伊煒接任
青建國際（０１２４０）獲兩過渡性房屋建築合約料涉５億元
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《國企紅籌》
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東江環保（００８９５）建議發Ａ股申請審查被中止
中國金茂（００８１７）８月銷售額１６５億人幣，同比升１５％
京投軌道交通（０１５２２）中標４﹒２億人幣項目
復星醫藥（０２１９６）董事連高層今起購最少４６萬股
四威科技（０１２０２）２董事辭任，委２人接任
鄭煤機（００５６４）附屬電控獲９億人幣增資，續持控股
騰訊（００７００）將斥３億歐元增持法國遊戲公司育碧持股至９﹒９９％
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《神州民企》
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海吉亞（０６０７８）千五萬人幣向主席父女增持開遠解化醫院股權
億達中國（０３６３９）售物業開發附屬，蝕５７１０萬人幣
正榮地產（０６１５８）８月銷售額１７億人幣，同比跌８５％
中國天化工（００３６２）附屬牡丹江佳日熱電遭當局接管營運
中原建業（０９９８２）８月銷售額１３億人幣，同比跌４９％
融信中國（０３３０１）８月銷售額近２７億人幣，同比跌７６％
德信中國（０２０１９）８月銷售額２９億人幣，同比跌５０％
綠城（０３９００）８月銷售額１９８億人幣跌３１％
思摩爾（０６９６９）兩執董８２３８萬增持６３４萬股
和泓服務（０６０９３）斥１億人幣全購重慶物管商
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《中國要聞》
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習近平表示健全關鍵核心技術攻關舉國體制
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《匯市走勢》
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日圓兌美元一度失守１４３，再破２４年新低
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《大國博弈》
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拜登表示若習近平出席１１月Ｇ２０峰會，將與對方會面
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《新冠肺炎》
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上海昨增１例社會
面病例，靜安漢庭
酒店升為高風險區
北京增１４例確診
，北京化工大學昌
平校區佔１３例
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《英國新揆》
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拜登致電英國新首
相卓慧思，討論「
中俄伊威脅」
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《虛幣世界》
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市場憂慮聯儲派鷹
，比特幣跌穿１９
０００美元
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《其他消息》
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前公大院長與課程
總監索賄罪成，校
方稱有嚴謹指引處
理利益申報
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