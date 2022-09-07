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即市新聞

07/09/2022 07:55

《日出而作》美股納指連跌七日，美債倒掛經濟衰退風險大

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３１１４５﹒３０　跌　－１７３﹒１４　－０﹒５５％
　　標普５００　　　　　３９０８﹒１９　跌　　－１６﹒０７　－０﹒４１％
　　納斯達克　　　　　１１５４４﹒９１　跌　　－８５﹒９６　－０﹒７４％
　　倫敦富時１００　　　７３００﹒４４　升　　　１３﹒０１　　０﹒１８％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８７１﹒４４　升　　１１０﹒６６　　０﹒８７％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６１０４﹒６１　升　　　１１﹒３９　　０﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４３﹒２８４８，歐元兌
美元０﹒９８９４
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　克莉絲汀（０１２１０）中期虧損增至７２５１萬人幣不派息，今復牌
　　卡森國際（００４９６）９８８２萬人幣售浙江廠料賺１７９０萬人幣
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）倫敦再斥８１０６萬元回購逾１４８萬股　　　　　
　　光控精技（０３３０２）４１２萬坡元投資蔬果種植商４９％股權　　　
　　星星集團（０１５６０）獲４０００萬元循環貸款　　　　　　　　　　
　　中國智能健康（００３４８）每手改１萬股，本月２９日起生效　　　　
　　中泛控股（００７１５）主席兼行政總裁韓曉辭任，執董劉國升接任　　
　　萬威科技（００１６７）全資附屬遭提清盤呈請，涉未還近６萬美元　　
　　復星文旅（０１９９２）控股股東復星國際（６５６）沽２８００萬股　
　　中石油（００８５７）控股股東劃轉市值１０３億人幣Ａ股予中石化集團
　　金粵控股（０００７０）執董林益文辭職調任，張伊煒接任　　　　　　
　　青建國際（０１２４０）獲兩過渡性房屋建築合約料涉５億元　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　東江環保（００８９５）建議發Ａ股申請審查被中止　　　　　　　　　　
　　中國金茂（００８１７）８月銷售額１６５億人幣，同比升１５％　　　　
　　京投軌道交通（０１５２２）中標４﹒２億人幣項目　　　　　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）董事連高層今起購最少４６萬股　　　　　　　　
　　四威科技（０１２０２）２董事辭任，委２人接任　　　　　　　　　　　
　　鄭煤機（００５６４）附屬電控獲９億人幣增資，續持控股　　　　　　　
　　騰訊（００７００）將斥３億歐元增持法國遊戲公司育碧持股至９﹒９９％
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　海吉亞（０６０７８）千五萬人幣向主席父女增持開遠解化醫院股權
　　億達中國（０３６３９）售物業開發附屬，蝕５７１０萬人幣　　　
　　正榮地產（０６１５８）８月銷售額１７億人幣，同比跌８５％　　
　　中國天化工（００３６２）附屬牡丹江佳日熱電遭當局接管營運　　
　　中原建業（０９９８２）８月銷售額１３億人幣，同比跌４９％　　
　　融信中國（０３３０１）８月銷售額近２７億人幣，同比跌７６％　
　　德信中國（０２０１９）８月銷售額２９億人幣，同比跌５０％　　
　　綠城（０３９００）８月銷售額１９８億人幣跌３１％　　　　　　
　　思摩爾（０６９６９）兩執董８２３８萬增持６３４萬股　　　　　
　　和泓服務（０６０９３）斥１億人幣全購重慶物管商　　　　　　　
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　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　習近平表示健全關鍵核心技術攻關舉國體制
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　日圓兌美元一度失守１４３，再破２４年新低
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　拜登表示若習近平出席１１月Ｇ２０峰會，將與對方會面
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　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨增１例社會
　　面病例，靜安漢庭
　　酒店升為高風險區
　　北京增１４例確診
　　，北京化工大學昌
　　平校區佔１３例　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《英國新揆》　
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　　拜登致電英國新首
　　相卓慧思，討論「
　　中俄伊威脅」　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　市場憂慮聯儲派鷹
　　，比特幣跌穿１９
　　０００美元　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　前公大院長與課程
　　總監索賄罪成，校
　　方稱有嚴謹指引處
　　理利益申報　　　
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