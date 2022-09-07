《運籌帷幄－梁業豪》炒賣空間不足，大市交投自然萎縮

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬顯著

向淡。近年港股走勢明顯向淡，交投萎縮，令不少投資者減少入市買賣，甚至離場。大家都明白

，投資者願意入市買貨，正常而言，應是看後市會上升。於持續下跌的市況中。若認為後市無力

回升，投資者當然失去入市買貨的意欲。另一方面，由於市場內，除投資者外，亦有投機者；只

要大市有足夠的波幅，後者便有入市炒賣的意欲，因可提供低買高沽的空間。

最怕是大市的波幅縮窄，根本上未能提供足夠炒賣空間。須知於證券市場內，特別是指數期

貨市場，全日大部分交易均屬短線投機，而非長線投資；欠缺足夠的波幅，大市交投資自然顯著

縮減。此外，十個牛皮九個淡，好淡雙方減少了買賣，大市會處於膠著狀態。但當有利淡消息出

現，便很容易會出現往下突破的市況。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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