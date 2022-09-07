《缸邊隨筆－石鏡泉》中美匯市的上甘嶺

《缸邊隨筆》近周人民幣急速貶值，投資者擔心人民幣會破７，資金大量外流，中國危了，

如果是任之由之，就真不假，但中國會任之由之嗎？



人類進步的基礎，是我們會學習。２０１５年，中國就吃了這個資金外流的虧，要花了逾１

萬億外匯儲備，才把這個危機遏住了。



２０１５年資金外流的一個原因是美息上升，美匯強勁，當然中國股市在２０１５及之前被

炒高，被人割韭菜了。



這個美息升跌，美匯跟隨升跌，不單是經濟上的問題，也是個政治問題。美國就是靠著把息

搞上去，美元也跟上去，當美息普遍高於非美元貨幣國家時，這些非美元貨幣國家的資金也就流

向美國套息，使到這些非美元貨幣國家的匯率會降低，迫使這些非美元貨幣國家去加息以遏止資

金外流，這些非美元貨幣國家不斷加息時，會使其國內經濟崩潰，資產價格便跌。美息在加了一

段時期，到不少非美元貨幣國家的經濟都趴低時，美國資本家就會去這些國家買其廉價資產，美

息續減後，世界經濟復甦，這些非美元貨幣國家的資產價格回升，美國資本大賺，又等到下次美

息上升時，趁高拋售，割利而回美國。



這就是經濟界稱的：美息、美匯對世界剪羊毛，或割韭菜的操作。



美國對南美洲諸國在過往三十多年，剪了不少次羊毛，割了不少次韭菜。１９９６至

１９９８年也剪了割了東南亞、印尼的羊毛、韭菜，其中，香港的大金融企業百富勤，就在印尼

被重創，以致倒閉。１９９８年，美資也來香港攻港股、息、匯，但幸在中央支持下，把來犯的

２７０隻外資鱷打趴。至於為甚麼我會說有中央支持，背後故事多多，今不表。



今次美息、美匯再升，中央在年初已有預期，在一兩年前已部署個攻防戰，留意，不只是防

，還要反攻。但韓國這個美國盟友就慘了，他可能是首先被剪羊毛的東亞國家。



＊韓國經濟是全球金絲雀＊



據韓聯社報道，韓元對美元匯率從上月３１日起連續４天創下新低。當天匯率開盤價較前一

交易日下跌２﹒４韓元，為１３６５韓元，創全年韓元對美元匯率開盤價新低。此後，其在盤中

一度跌至１３７１﹒９韓元。



今年以來，日韓貨幣均大幅貶值，但兩者驅動因素不同，日圓貶值是由於日本央行持續維持

寬鬆的貨幣政策與美國之間的利率差異較大導致。



韓國是疫情發生後首個加息的發達經濟體。為了抑制通脹和緩解貨幣貶值壓力，韓國央行今

年以來已經加息七次，其中六次利率升幅為２５個基點，一次為５０個基點。



８月２５日，在最新的一次貨幣政策方向會議上，韓國央行行長李昌鏞表示，加息有望在一

定程度上遏制韓元的下跌，並將監控美元兌韓元的走勢對經濟的影響。



雖然韓國已經大幅加息，但是依然沒有阻擋貨幣貶值的步伐。在中信證券首席經濟學家明明

看來，這主要是因為韓國經濟與全球經濟的依存度以及關聯度更高，韓國匯率穩定性更低。



大韓商工會議所４日公布報告指出，在全球經濟停滯、美國貨幣政策、俄烏衝突等因素影響

下，美元走強態勢預估難以在短期內改變；加上美國預計至明年底都會採取貨幣緊縮政策，美元

對韓元匯率漲勢至少會維持到明年上半年。



此外，韓國今年至８月為止的貿易逆差累計已達２４７﹒２３億美元，達到歷年最大規模，

大韓商工會議所報告指出，在外幣流出大於流入的狀況惡化時，美元對韓元匯率可能再上升。



９月１日，韓國官方公布了８月進出口數據，韓國已經連續５個月出現貿易逆差，這是自

２００８年全球金融危機爆發以來首次出現該情況。



８月逆差達９４﹒７億美元，創１９５６年韓國政府公布相關統計以來，最大單月赤字。



據韓聯社報道，貿易出現連續逆差的首要因素是能源價格飈升，其次是對華出口下降。中國

是韓國出口商品的最大買家，韓國８月對華出口僅為１３１﹒３億美元，同比下降超過５％，韓

國對華貿易已連續４個月出現逆差。



第三個因素是韓國最重要的出口產品－－半導體的市場遇冷。８月半導體出口同比下降了

７﹒８％，時隔２６個月首度減少。有分析稱，因韓國半導體產品出口受挫、進口能源價格上漲

，韓國在世界上「出口強國」的地位正在動搖。



韓國外貿出口佔經濟比重達５０％左右，其出口數據一直被稱為世界經濟的「金絲雀」。韓

國是全球半導體、智能手機、汽車、電池、電子產品以及鋼鐵等關鍵零部件的主要供應國之一，

且與中國、美國、日本等國的貿易聯繫相當密切。韓國經濟長期對全球經濟具有先行指標意義，

一旦韓國經濟出現下滑，就意味著全球經濟可能面臨衰退，甚至危機。



中國與韓國的經濟模式和發展程度相類似，都是以出口為主，而出口都傾向中高端貨，但為

甚麼韓國今年連續有五個月貿易逆差，是自２００８年全球金融危機以來首次。而中國今年頭七

個月就有４，８２３億的貿易順差？



原因是中國早早為美國剪羊毛之事，做了防禦。一個例子，據德國經濟研究所ＩＷ數據，今

年上半年有１０００億歐元去華投資擴廠。而德國政府最近更反對大眾汽車對華投資的補助，表

面看來是反華，實質是怕德國工業被掏空。



為甚麼外資企業要跑到中國去？主要原因是生產成本平、土地勞工成本不說，今時最要命的

是能源價格。今時德國工業是７歐元一度電，中國呢？工業用電０﹒８６至１﹒８元人民幣一度

電，居民用電是０﹒５２至０﹒６２一度電，香港是１﹒２９港元一度電。



俄烏戰爭未見止境，亦即歐洲貴電未見止境，有預計還會升８０％，結果是有不少歐洲及德

國企業要執笠。這對中國有甚麼機遇？



１﹒ 盼君來華，我哋電價平；



２﹒ 你如執笠，我頂上，食你份額。



就是有這兩樣，中國今年前七個月才有破歷史性的貿易順差。如跟南韓的出口業一比，是否

恨死隔離？



恨死隔離是因為中國早知２００９年的哥本哈根氣候峰會，甚麼要碳中和的氣候協議，其實

是對發展中國家做個金箍咒，限制其經濟發展，所以中國二話不說。



１﹒ 大力發展新能源；



２﹒ 簽訂不少油、氣的長期供應合約，保證油氣供應；



３﹒ 去年再重開煤礦，支援煤電發電，免再有拉閘限電，撇一筆，到上兩個月，歐洲才打

鑼要重啟煤電廠；



４﹒ 慘得過中國掌握了遠程輸電技術，可以把新疆電輸送至４０００哩外的華東，這個技

術是中國專利，傳統歐美的輸電是３００哩，收工啦！



＊人仔破７不是甚麼大事＊



中國安排咁好，為甚麼仍要人仔貶值？



貨幣升降是雙刃劍，各有其利弊，以下談。首先要長些記性，不要說人仔破７，就是不得了

。２０１５年人仔見過７﹒２，在人仔未開放前是在８﹒５。憶下苦，就知今時甜。就等人仔今

後兩年跌至７﹒２、７﹒４又如何？美匯指數也是見過７８的，不要先講今時的１１０是好，剎

那光輝不是永恒，在匯市尤其是。



匯，是兩國貨幣的對比，對比的基礎是經濟，只要一個的經濟有生力量不死，則其匯價是可

以捲土重來。



大家對人仔破７驚呼之時，先問一句，中國經濟是樹倒猢猻散了嗎，如果不是，則唔好日日

講人仔破７。



筆者不是謂要報喜不報憂，而是要分析下，為何會破７，這個破之後，又怎去立。在

２０１５年前筆者已講人仔會見７﹒２、７﹒５，但在２０２５年之後，可回見５﹒８、５﹒４

。２０１５年人仔見過７﹒２後，回見６﹒３、６﹒４，今再舊地（７）重遊，何故？



在今年２月起，不少之前投資於中國債市的外資開始逐步退出，原因是美國加息前，人仔息

高於美息，美國３月加息後，並有趨勢見美息高於人仔息時，這些投資於債券的熱錢就流出，這

是壞事，但也是好事。因為這些熱錢是二五仔，早走早著，免得在之後中美匯戰時添亂，投資於

實業的錢是不會因匯價波動而大量流走，當然有些外企是抱殘守缺，生產科技未能與時並進，也

應早走早著，免得佔著茅廁不拉矢。



中國的企業基本可分兩大塊，一塊是中高端產業，是可以與美歐日韓爭者，人仔貶些，可以

搶佔其市場份額，這就是今年頭七個月，中國外貿出口增見歷史高的原因。



另塊是低端產業，但就僱有大量勞工，人仔太強，會鬥不過東盟產品，當大家講人仔破７時

，就唔記得望下，日圓已貶逾１０％，還會再貶（此中陰謀日後講）。其他非美元貨幣也是貶得

多過人仔，實際上，美元與人仔，都是貴價幣，人仔較美元貶了，但不少東盟貨幣則較人仔仍貶

，如果人仔仍長期較他們貴，則中國這塊有大量勞工的產業就更百上加斤活不了，中央要怎救才

好？今天文已很長，明天再談。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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