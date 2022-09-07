  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/09/2022 09:05

《專家之言－何志銘》美擬遏華科企疊加疫情人幣走弱，港股難走高

　　《專家之言》鑑於近排內地及香港疫情數字同趨反彈，投資者明顯以保守態度觀望為主，外
媒引述消息指，美國將進一步加大對中國科技行業限制，除檢討可出售技術清單外，更會限制美
資投資中國的科技公司，幾個月內由總統拜登簽發行政指令。由於美擬再遏華科企更加火上加油
利淡港股去向，導致港股易跌難升更加明顯。我國目前仍受困於清零防疫，經濟增長放緩。另外
因應人民幣兌每美元走弱之勢，阿爺果斷出手，人民銀行宣布大幅下調外匯存款準備金率力阻人
民幣貶值，穩定人匯。以上種種利淡因素下請問港股如何走高，即使推幾百點上去，過多兩三天
又來打回原形，筆者東尼建議停一停、抖一抖相對更佳。
　
＊內地服務業表現勝預期，美國非農就業數據符預期＊
　
　　至於數據方面，內地服務業表現勝過市場預期，剛公布的８月財新中國服務業採購經理指數
（ＰＭＩ）報５５，不僅是連續３個月企在５０盛衰分界線之上，且更創自２０２１年５月後次
高，反映服務業顧客需求有所改善。至於美國方面，美國８月非農就業新增職位３１﹒５萬個，
較預期中位數２９﹒８萬個略高，失業率微升，主要受勞動參與率向上帶動，數據大致符合預期
合「鴿」派所言，近日反映美國本月加息０﹒７５厘的預期有所下降，另美債息全線向下，美國
兩年期國債孳息率跌回３﹒４厘。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事07/09/2022
《神州經脈》貿易數據創四月低　人幣險穿7算　滬綜指徘徊三千二
人氣文章財經熱話07/09/2022
小米密密回購兼電動車再傳新進展　低吸此其時？
人氣文章FOCUS07/09/2022
【FOCUS】頑強放閃終露疲態　傳統出口臨印越勁敵
人氣文章市場動向07/09/2022
畢馬威支持香港數碼轉型 優化城市環境
人氣文章財經熱話07/09/2022
人行出招無阻人幣跌勢　內銀航空股股價受壓
人氣文章財經熱話07/09/2022
【騰訊布局】騰訊增持Ubisoft　對股價利好作用有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金