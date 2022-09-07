《專家之言－何志銘》美擬遏華科企疊加疫情人幣走弱，港股難走高

《專家之言》鑑於近排內地及香港疫情數字同趨反彈，投資者明顯以保守態度觀望為主，外

媒引述消息指，美國將進一步加大對中國科技行業限制，除檢討可出售技術清單外，更會限制美

資投資中國的科技公司，幾個月內由總統拜登簽發行政指令。由於美擬再遏華科企更加火上加油

利淡港股去向，導致港股易跌難升更加明顯。我國目前仍受困於清零防疫，經濟增長放緩。另外

因應人民幣兌每美元走弱之勢，阿爺果斷出手，人民銀行宣布大幅下調外匯存款準備金率力阻人

民幣貶值，穩定人匯。以上種種利淡因素下請問港股如何走高，即使推幾百點上去，過多兩三天

又來打回原形，筆者東尼建議停一停、抖一抖相對更佳。



＊內地服務業表現勝預期，美國非農就業數據符預期＊



至於數據方面，內地服務業表現勝過市場預期，剛公布的８月財新中國服務業採購經理指數

（ＰＭＩ）報５５，不僅是連續３個月企在５０盛衰分界線之上，且更創自２０２１年５月後次

高，反映服務業顧客需求有所改善。至於美國方面，美國８月非農就業新增職位３１﹒５萬個，

較預期中位數２９﹒８萬個略高，失業率微升，主要受勞動參與率向上帶動，數據大致符合預期

合「鴿」派所言，近日反映美國本月加息０﹒７５厘的預期有所下降，另美債息全線向下，美國

兩年期國債孳息率跌回３﹒４厘。《獨立股評人 何志銘》



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