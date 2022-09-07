《盤後部署》恒指震盪企穩萬九點，匯控守住牛熊線亦難斷言見底

《經濟通通訊社７日專訊》歐洲央行（ＥＣＢ）議息在即，受加息預期影響，美匯指數持續

攀升，全球貨幣有貶值壓力，今日亞洲區股市表現偏軟，港股一同受壓。ＥＣＢ議息前夕銀行股

有沽壓，匯控（００００５）低開１％後有尋底壓力，失守２５０天移動平均線，曾低見

４７﹒１５元，收市前勉強守住２５０天線，收報４７﹒８元，跌２﹒０５％。其餘重磅金融股

同樣受挫；友邦（０１２９９）跌１﹒８８％，報７３﹒０５元；港交所（００３８８）跌

０﹒７８％，報３０４﹒４元；平保（０２３１８）跌０﹒２２％，報４５﹒６元。

大市氣氛低迷科技股一樣向淡；百度（０９８８８）跌３﹒７１％，報１３２﹒４元；騰訊

（００７００）跌０﹒８３％，報３１１﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒７５％，報

１７２﹒１元；阿里（０９９８８）跌０﹒７４％，報８７﹒４元。



＊負隅頑抗守住１９０００點＊



ＥＣＢ加息前夕港股態度審慎，全日大市總成交只有逾８６１億元，較昨日略增，但仍較周

一（５日）的９８４億元大幅減少。恒指今日低開並失守１９０００點，隨即展開萬九點攻防戰

，爭持至午後成功重上１９０００，尾市爭持激烈，在１９０００上下數十點拉鋸，最終收報

１９０４４，跌１５８點或０﹒８２％；國指收報６５１３，跌４２點或０﹒６５％；科指收報

４０１４，跌５２點或１﹒３％。

Ａ股跑贏亞洲區股市，以升市完場；上證綜合指數報３２４６，升２點或升０﹒０９％，成

交３６８６﹒０９億元人民幣；深證成份指數報１１８４９，升４９點或升０﹒４２％，成交

５０３２﹒６３億元人民幣。



＊外匯降準益Ａ股惟港股未受惠＊



觀望氣氛濃厚，故即使港股估值偏低亦未因此而受惠，儘管恒指今日勉強守住１９０００，

但成交未見大增也難保之後不會再次探底。早前人民銀行公布外匯降準，行動除令人民幣匯價略

為回穩之外，亦穩住了今日Ａ股表現，但港股受金融股影響未能受惠。外圍群鷹起舞，港股

１９０００點難以被視為「鐵底」，短期支持位已進一步下移至３月低位１８２３５點。

匯控股價拉鋸後於牛熊線４７﹒８元收市，即使技術上守住了牛熊線，成交量增加亦算配合

，但外圍貨幣政策偏鷹，不能單憑技術走勢就能斷定匯控已見底，預期美、歐兩地貨幣政策將會

繼續主導匯控走勢。（ｈｃ）

